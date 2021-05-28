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Xiaomi Mi 11, Redmi Note 10S и ещё пять смартфонов перестали включаться после установки MIUI 12.5

Включение заканчивается на логотипе MIUI.
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За неделю примерно три десятка смартфонов Xiaomi и Redmi получили прошивку MIUI 12.5 Stable в разных регионах. Стабильная версия программного обеспечения для некоторых пришла впервые. Например, для Xiaomi Mi 9. Некоторые модели просто обзавелись более свежей оболочкой, как Xiaomi Mi 11 Ultra. Но в этот раз не обошлось без проблем.

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После установки стабильной версии прошивки MIUI 12.5 владельцы некоторых смартфонов начали писать о том, что их устройства перестали включаться. После перезагрузки дело дальше логотипа MIUI не идёт. Насколько массовой является проблема, пока что неизвестно. Xiaomi ещё на сообщения пользователей не отреагировала.

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С неполадками столкнулись владельцы смартфонов в разных регионах. Флагманская модель Xiaomi Mi 9 получила первое обновление MIUI 12.5 в Китае, и оно сразу же стало роковым. Апдейт имеет номер v12.5.2.0.RFACNXM. Анонс телефона состоялся более двух лет назад на мероприятии Mobile World Congress 2019 в Барселоне.

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Также в Китае сломался Redmi Note 9 Pro 5G. Его представили в конце осени прошлого года. На старте продаж он стоил 245 долларов в начальной модификации и являлся самым дешёвым на рынке смартфоном, оснащённым основной 108-мегапиксельной камерой. Номер обновления, после которого устройство перестало включаться – v12.5.2.0.RJSCNXM.

Кроме того, китайская версия прошивки MIUI 12.5.4.0.RKKCNXM сломала модели Redmi K40 Pro и Redmi K40 Pro+ на 5-нанометровом процессоре Snapdragon 888. Последняя продаётся в Европе официально, но под названием Xiaomi Mi 11i.

Xiaomi Mi 11, первый флагман в мире на процессоре Snapdragon 888, на днях обзавёлся глобальной стабильной версией программного обеспечения MIUI 12.5. Обновление имеет номер v12.5.3.0.RKBMIXM. К слову, модель недавно дебютировала в России по цене 85 990 рублей.

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И в завершение скажем, что после установки стабильной прошивки MIUI 12.5 перестали включаться флагман нового поколения Xiaomi Mi 11 Ultra с лучшей камерой в мире по версии DxOMark и модель среднебюджетного уровня Redmi Note 10S. Первая стоит примерно 1 300 евро, а вторая – 229-279 евро. Для них проблемой стала европейская версия оболочки под номерами v12.5.2.0.RKAEUXM и 12.5.6.0.RKLEUXM соответственно.

Обычно, Xiaomi весьма оперативно решает подобные проблемы. Остаётся надеяться, что новая волна проблемных обновлений не станет исключением. К слову, все смартфоны, о которых мы написали, работают на базе операционной системы Android 11. Об этом свидетельствует буква R в номере программного обеспечения.

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