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В мире стало на одну цифровую валюту больше. Её запустил Дубай, крупнейший город Объединённых Арабских Эмиратов. Она называется DubaiCoin (DBIX). Валюта построена на публичной блокчейн-системе и добывается в процессе майнинга.

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Ожидается, что в будущем DubaiCoin сможет стать как полноценным платёжным инструментом, так инвестиционным активом. Новая криптовалюта доступна для торговли далеко не на всех биржах. Кроме того, она пока не стала аналогом прочих цифровых валют центральных банков.

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Разработчиком DubaiCoin является компания Arabchain Technology. Она отмечает, что новая цифровая валюта является дебютным публичным блокчейном в Объединённых Арабских Эмиратах. Представители стартапа заявили, что в скором времени с помощью DBIX можно будет оплачивать товары и услуги, как в Интернете, так и в традиционных магазинах. Контроль над обращением новой криптовалюты будет осуществляться как городом, так и уполномоченными брокерами.

В завершение добавим, что стоимость DubaiCoin на момент написания материала, по данным Crypto.com, составляет 1,13 доллара. При этом резкий рост криптовалюты пришёлся на 26 мая 2021 года. Так, примерно за 15 часов цена выросла с 15 центов сразу на 1 доллар, составив 1,15 доллара. Позже стоимость упала на четверть доллара, но практически сразу же вернулась к отметке 1,13 доллара, на которой остаётся и сейчас.