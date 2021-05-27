В Bloomberg Intelligence до сих пор считают, что курс Bitcoin может превысить 100 000 долларов
Эксперты Bloomberg Intelligence, исследовательского подразделения Bloomberg, все ещё верят в то, что курс Bitcoin может взлететь до 100 000 долларов. В частности, такого мнения придерживается старший стратег Майк МакГлоун, о чём он написал у себя на странице в Twitter.
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По мнению аналитика, главная и самая дорогая цифровая валюта мира до сих остаётся на стадии бычьего рынка, когда спрос превышает предложение, а цены повышаются или имеют тенденцию к повышению. Правда, график, отображающий динамику изменения стоимости Bitcoin за последние недели, говорит об ином. Майк МакГлоун отметил, что основной причиной падения курса стало существенно потребление энергии, а не заявления Илона Маска и китайские регуляторы.
В то же время Рэй Далио, основатель Bridgewater Associates, заявляет, что отдаёт предпочтение Bitcoin перед облигациями. По его мнению, основная криптовалюта мира способна подавить финансовый контроль государств. К слову, в Goldman Sachs считают, что Ethereum может отобрать у Bitcoin звание главной цифровой валюты по нескольким причинам.
В завершение добавим, что на прошлой неделе курс Bitcoin кратковременно опускался до отметки 30 000 долларов, ни разу не пересекая её. Текущую неделю криптовалюта начала с цены порядка 34 300 долларов за монету, что является одним самых низких показателей начиная с понедельника.
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Вчера, 26 мая, курс Bitcoin впервые начиная с 21 мая превысил отметку 40 000 долларов. На момент написания материала стоимость криптовалюты составляет 38 413 долларов, а рыночная капитализация – почти 719 млрд долларов.
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