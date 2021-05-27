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В Bloomberg Intelligence до сих пор считают, что курс Bitcoin может превысить 100 000 долларов

Такого мнения придерживается старший стратег Майк МакГлоун.
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Эксперты Bloomberg Intelligence, исследовательского подразделения Bloomberg, все ещё верят в то, что курс Bitcoin может взлететь до 100 000 долларов. В частности, такого мнения придерживается старший стратег Майк МакГлоун, о чём он написал у себя на странице в Twitter.

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По мнению аналитика, главная и самая дорогая цифровая валюта мира до сих остаётся на стадии бычьего рынка, когда спрос превышает предложение, а цены повышаются или имеют тенденцию к повышению. Правда, график, отображающий динамику изменения стоимости Bitcoin за последние недели, говорит об ином. Майк МакГлоун отметил, что основной причиной падения курса стало существенно потребление энергии, а не заявления Илона Маска и китайские регуляторы.

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В то же время Рэй Далио, основатель Bridgewater Associates, заявляет, что отдаёт предпочтение Bitcoin перед облигациями. По его мнению, основная криптовалюта мира способна подавить финансовый контроль государств. К слову, в Goldman Sachs считают, что Ethereum может отобрать у Bitcoin звание главной цифровой валюты по нескольким причинам.

В завершение добавим, что на прошлой неделе курс Bitcoin кратковременно опускался до отметки 30 000 долларов, ни разу не пересекая её. Текущую неделю криптовалюта начала с цены порядка 34 300 долларов за монету, что является одним самых низких показателей начиная с понедельника.

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Вчера, 26 мая, курс Bitcoin впервые начиная с 21 мая превысил отметку 40 000 долларов. На момент написания материала стоимость криптовалюты составляет 38 413 долларов, а рыночная капитализация – почти 719 млрд долларов.

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daimos
13:00
Перевести госдолг сэшэа, а потом обнулить
В Bloomberg Intelligence до сих пор считают, что курс Bitcoin может превысить 100 000 долларов
intel fan
13:00
клоун, если твои 3000-8000 деревянных умножить на 31 день в месяце - получится 93-248 в месяц, никак не 500. ты бы хоть пиздеж в одном сообщении согласовывал с пиздежом в предыдущем.
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LoL
12:58
Все ссылки, что в 7 слева в 10 справа)))
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daimos
12:57
И не с биткоином...но это неточно...прогнозисты хреновы
В Bloomberg Intelligence до сих пор считают, что курс Bitcoin может превысить 100 000 долларов
Dedmazzy
12:57
Скорее всего будет просто 5000 XT
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mo3ulla
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недавно все ржали над интелом ... с их концепцией 8ми ядеррядом с 8ю недоядрами ..сейчас через поколение дурной пример подхватит и амд .. кто то сомневался ?
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Зеновий Радеонович
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Точно, идентично же. http://i.piccy.info/i9/308c785aa9352a8e2478cdc26f0d578d/1622109357/95457/1430942/1.jpg
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