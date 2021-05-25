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Bitcoin всегда был и остаётся сейчас главной криптовалютой в мире. В его тени находится ряд других цифровых валют, включая Ethereum. Но в будущем ситуация может измениться. Об этом сообщают аналитики банка Goldman Sachs.

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Специалисты видят несколько причин, по которым Ethereum, несмотря на меньшую капитализацию, удастся отобрать у Bitcoin звание главной криптовалюты. В частности, в список факторов входят скорость имплементации новых технологий, реальные сделки и большое количество пользователей. Большинство систем децентрализованного финансирования строятся вокруг блокчейна Ethereum, а львиная доля NFT-токенов приобретается именно с помощью данной цифровой валюты.

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Заметим, что в последнее время обе криптовалюты чувствуют себя не лучшим образом. За год стоимость Bitcoin выросла более чем в четыре раза – с 8 845 долларов 26 мая 2020 года до 37 315 долларов 25 мая 2021 года. При этом криптовалюта подешевела почти вдвое начиная с середины апреля, когда её цена достигала почти 65 000 долларов. Рыночная капитализация Bitcoin сократилась с апрельских 1,4 трлн долларов до нынешних 700 млрд долларов.

У Ethereum дела протекают примерно так же. Год назад стоимость одной монеты составляла порядка 200 долларов. К середине мая этого года цена поднялась до 4 290 долларов, то есть более чем в 20 раз. Однако, в течение десяти дней она упала почти на 2 500 долларов. На выходных Ethereum вновь «штормило», но за последние сутки он немного отыграл. Сейчас стоимость криптовалюты составляет почти 2 470 долларов, а рыночная капитализация – около 290 млрд долларов.