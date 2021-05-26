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Компания Huawei в марте 2021 года должна была анонсировать семейство флагманских смартфонов Huawei P50 во главе с версией Pro+. Но премьеру сначала перенесли на май, потом – на июнь, а недавно стало известно, что анонс состоится лишь в июне. А тем временем прошлогодний флагман Huawei P40 Pro+ стал чуть привлекательнее за счёт падения цены.

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Рекомендованная стоимость смартфона в России на старте продаже в прошлом году составила 99 990 рублей. Россия стала одной из немногих стран Восточной Европы, где камерофон продавался официально. Сейчас купить Huawei P40 Pro+ можно на 10% дешевле, то есть за 89 990 рублей.

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За такие деньги смартфон предлагается в магазине «Ситилинк». Причём это одна из самых низких цен в России. По данным «Яндекс.Маркет», средняя стоимость флагмана пока ещё текущего поколения по стране составляет 89 490 рублей, а минимальная – около 85 000 рублей. Примерно за столько же нужно заплатить за Huawei P40 Pro+ в немецком Amazon (999 евро), а на Amazon.com смартфон продаётся по цене порядка 75 000 рублей (999 долларов).

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Huawei P40 Pro+ предлагает пользователям одну из лучших камер на рынке даже в середине 2021 года. В её состав входит два 8-мегапиксельных телеобъектива с 10-кратным и 3-кратным оптическим увеличением. Разрешение основной камеры составляет 50 Мп, а сверхширокоугольной – 40 Мп. Все модули, кроме последнего, имеют оптическую стабилизацию изображения.

Камерофон также оборудован 7-нанометровым мобильным процессором Kirin 990 5G, OLED-панелью формата Full HD+ с частотой обновления 90 Гц и 32-мегапиксельной фронтальной камерой, которая дополняется сенсором ToF 3D. Программной основой выступает прошивка EMUI 11 с операционной системой Android 10.

За питание в Huawei P40 Pro+ отвечает аккумуляторная батарея ёмкостью 4 200 мА*ч. Она поддерживает проводную и беспроводную подзарядку мощностью по 40 Вт наряду с реверсивной 27-ваттной подзарядкой беспроводным путём. Из прочего отметим 8 ГБ оперативной памяти, хранилище вместимостью 512 ГБ и керамический корпус с защитой от воды по стандарту IP68.