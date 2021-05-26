Redmi Note 10 Pro и ещё 12 смартфонов Xiaomi сломались после обновления MIUI 12
В конце прошлой неделе мы писали о том, что более свежая версия программного обеспечения MIUI 12 вышла на два десятка смартфонов Xiaomi, Redmi и POCO. Более половины из них начали хуже работать после того, как апдейт был установлен.
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Проблемы затронули устройства разных ценовых сегментов, которые продаются в нескольких регионах. Пользователи сообщают о том, что после установки свежей версии программного обеспечения у смартфонов упала производительность. Кроме того, есть жалобы на неправильно отображение значков в центре управления и при разворачивании шторки уведомлений.
Эти неисправности характерны моделям Xiaomi Mi Note 10, Mi Note 10 Lite и Mi Note 10 Pro. При этом китайская компания решила проблему неполной подзарядки аккумуляторной батареи. Раньше процент заряда в этих смартфонах редко превышал отметку 97% вне зависимости от того, как долго устройство было подключено к сети электропитания.
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Такие же проблемы настигли владельцев нового флагмана Xiaomi Mi 11i на Snapdragon 888 и модели Redmi Note 10 Pro со 108-мегапиксельной камеры. Также не повезло пользователям POCO X3 / X3 Pro, POCO F3, Xiaomi Mi 11 Lite 5G и Redmi Note 9.
В недорогих смартфонах 2020 года семейства Redmi 9 в дополнение ко всем вышеупомянутым неисправностям прибавилась ещё и проблема со звуком. Пользователи отмечают, что звук становится прерывистым при прослушивании музыки в фоновом режиме и после блокировки экрана. После открытия окна музыкального плеера всё возвращается на свои места. Эта проблема затронула бюджетные модели Redmi 9C / 9C NFC и Redmi 9.
В ближайшее время все неисправности должны быть устранены выпуском новой версии программного обеспечения MIUI 12. Возможно, такие модели, как Xiaomi Mi Note 10 и Mi Note 10 Pro получат исправления сразу с прошивкой MIUI 12.5, поскольку их китайские аналоги Xiaomi Mi CC9 Pro и Mi CC9 Pro Premium соответственно уже перешли на новую оболочку.
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Радует отсутствие жалоб пользователей на то, что смартфоны после обновления перестали работать. Но, с другой стороны, в связи с отсутствием массовых критических неполадок китайская компания может позволить себе не спешить с выпуском апдейта MIUI 12.
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