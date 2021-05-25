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Китайская компания Xiaomi уже обновила почти три десятка смартфонов до MIUI 12.5. Вчера мы писали о том, что стабильная версия программного обеспечения стала доступна для 27 моделей. При этом пять из них впервые получил эту версию оболочки, а ещё для 22 пришла более актуальная сборка. Как оказалось, она принесла немало проблем. Сразу 10 смартфонов Xiaomi и Redmi перестали работать после обновления MIUI 12.5.

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Не обошли стороной неисправности флагманов текущего поколения, которые работают на базе прошивки MIUI 12.5 под номером v12.5.7.0. Речь о Xiaomi Mi 11 Ultra и Xiaomi Mi 11 Pro на процессоре Snapdragon 888. Оболочка с таким же номером стала проблемной для Redmi Note 10S. Но если флагманы получили обновление в Китае, то более доступное решение уже обзавелось глобальной версией ПО.

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Кроме того, о проблемах в работе начали сообщать владельцы Xiaomi Redmi Note 10 Pro. Он получил первое обновление MIUI 12.5 под номером v12.5.1.0, и оно сразу же стало неудачным. Причём это касается как европейской, так и глобальной версий прошивки.

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В Китае о сбоях сообщают владельцы середняков Xiaomi Mi CC9 Pro и Mi CC9 Pro Premium, а также более доступных моделей Redmi K30i 5G, Redmi K30 5G, Redmi Note 9 Pro 5G и Xiaomi Mi 10 Youth Edition. Оболочка для каждого устройства проходит под номером v12.5.2.0.

Все десять смартфонов имеют идентичные «симптомы». Во-первых, это нестабильность работы системы. Во-вторых, внезапные перезагрузки. В-третьих, нестабильная работа приложений и вылеты. В-четвёртых, подтормаживания графического интерфейса. Особенно это касается анимации.

В отдельных случаях пользователи сообщают об «отваливании» Wi-Fi и быстрой потери заряда аккумуляторной батареи. Также есть информация о том, что смартфоны после установки стабильной прошивки MIUI 12.5 превращаются в «кирпич». Но это единичные случаи.

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Заметим, что проблемы при обновлении программного обеспечения практически всегда встречаются. Это касается не только Xiaomi, но и других производителей. Ожидается, что в ближайшее время компания из Поднебесной выпустит новые сборки MIUI 12.5 для упомянутых выше смартфонов и устранит все неполадки. Главное, чтобы на смену старым не пришли новые проблемы, ведь такое случается тоже довольно часто.