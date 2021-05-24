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Компания Xiaomi продолжает медленно, но уверенно обновлять смартфоны до MIUI 12.5. За несколько дней сразу 27 моделей обзавелись новой версией программного обеспечения. Правда, только для пяти из них она оказалась полноценно новой. Ещё 22 устройства просто получили более свежую сборку фирменной оболочки. Она устранила ранее обнаруженные баги. Для каждого из 27 смартфонов Xiaomi и Redmi прошивка строится на базе операционной системы Android 11.

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21 модель из 27 получила обновление в Китае. Более свежая версия оболочки пришла флагманам текущего и прошлого поколений. Обновились Xiaomi Mi 11, Mi 11 Pro, Mi 11 Ultra наряду с Xiaomi Mi 10, Mi 10S, Mi 10 Pro и Mi 10 Ultra. Обзавелись актуальной сборкой также Xiaomi Mi 9, Xiaomi Mi 10 Youth Edition с перископной камерой, Xiaomi Mi CC9 и версия Meitu Edition.

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Среди моделей бренда Redmi программная оболочка MIUI 12.5 с ОС Android 11 пришла на семейство Redmi K40, состоящее из четырёх смартфонов на чипах Dimensity 1100, Snapdragon 870 и Snapdragon 888. В списке также оказались Redmi K30S и Redmi K30 Pro на Snapdragon 865. Вместе с ними китайскую прошивку получили Redmi Note 9 5G для рынка Поднебесной и Redmi K30i.

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Глобальная версия MIUI 12.5 пришла на Redmi Note 10S, а в Индии обновили Redmi Note 10 Pro и Redmi Note 10 Pro Max. Кроме того, китайская компания наконец-то начала рассылать в Европе полноценную стабильную сборку прошивки для Xiaomi Mi 11. Теперь обновление доступно для всех пользователей.

А теперь поговорим о пяти смартфонах, которые получили первую для себя стабильную версию MIUI 12.5. Четыре из них обзавелись обновлением в Китае. Это Redmi K30 5G, первая модель на Snapdragon 765G; Xiaomi Mi CC9 Pro и Pro Premium, первые телефоны со 108-мегапиксельной камерой; а также Redmi Note 9 Pro 5G, самое доступное в мире решение со 108-мегапиксельной камерой.

И лишь Xiaomi Redmi Note 10 Pro получил глобальную прошивку MIUI 12.5 Stable. Для него также доступна европейская стабильная версия программного обеспечения. О том, какие смартфоны следующими будут обновлены до свежей ревизии ПО, пока что не уточняется.

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Да и особо доверять подобной информации не стоит, ведь сама китайская компания официально заявляла, что Xiaomi Mi 11, Xiaomi Mi 10, Mi 10 Pro и Xiaomi Mi 10T, Mi 10T Pro получат MIUI 12.5 Global Stable в апреле 2021 года. Но, как показало время, единственным из вышеперечисленных флагманов обзавёлся обновлением только Xiaomi Mi 11, и то месяцем позже, чем должен был.