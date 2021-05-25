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Samsung привезла в Россию интерьерные телевизоры The Frame 2021 по цене от 89 990 рублей

Новинки оснащены 4K-панелями OLED.
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Южнокорейская компания Samsung представила на российском рынке новые панели The Frame. Линейка 2021 года включает несколько моделей, которые отличаются диагональю и рекомендованной стоимостью. Все новинки оборудованы идентичными матрицами.

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Каждый телевизор получил панель формата 4K ULTRA HD с разрешением 3 840 x 2 160 пикселей. Матрица выполняется по технологии OLED. Пользователям доступны диагонали 43 дюйма, 50 дюймов, 55 дюймов, 65 дюймов и 75 дюймов. Яркость панелей выросла с 500 нит до 600 нит в сравнении с линейкой прошлого года.

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В Samsung The Frame 2021 установлен квантовый процессор 4K. Количество воспроизводимых цветов оттенков составляет 1 млрд. Также производителем заявлена поддержка расширенного динамического диапазона HDR10+.

Новинки отличаются тонким корпусом. В сравнении с предшественниками толщина уменьшилась на 46% и составляет 24,9 мм. Пользователям на выбор доступны рамки «Модерн» и «Объёмная». Первая предлагается в белой, древесной и коричневой расцветках, а вторая – в белом или красно-коричневом цвете.

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Объём оперативной памяти в сравнении с The Frame 2020 вырос сразу в 12 раз, составив 6 ГБ вместо 0,5 ГБ. Мощность акустической системы составляет от 20 Вт до 40 Вт в зависимости от модели. Также отметим четыре разъёма HDMI, два USB-A, Ethernet, адаптеры беспроводной связи Bluetooth 4.2 и Wi-Fi с поддержкой частотного диапазона 5 ГГц. Программной основой служит фирменная операционная система Tizen.

Новинки оказались чуть дороже своих предшественников, но не все. Например, 75-дюймовая модель тоже стоит 249 990 рублей. Рекомендованная цена 43-дюймового телевизора составила 89 990 рублей, а 50-дюймового – 114 990 рублей. Панели Samsung The Frame 2021 диагональю 55 дюймов и 65 дюймов южнокорейская компания оценила в 129 990 рублей и 169 990 рублей соответственно.

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