Samsung привезла в Россию интерьерные телевизоры The Frame 2021 по цене от 89 990 рублей
Южнокорейская компания Samsung представила на российском рынке новые панели The Frame. Линейка 2021 года включает несколько моделей, которые отличаются диагональю и рекомендованной стоимостью. Все новинки оборудованы идентичными матрицами.
реклама
Каждый телевизор получил панель формата 4K ULTRA HD с разрешением 3 840 x 2 160 пикселей. Матрица выполняется по технологии OLED. Пользователям доступны диагонали 43 дюйма, 50 дюймов, 55 дюймов, 65 дюймов и 75 дюймов. Яркость панелей выросла с 500 нит до 600 нит в сравнении с линейкой прошлого года.
В Samsung The Frame 2021 установлен квантовый процессор 4K. Количество воспроизводимых цветов оттенков составляет 1 млрд. Также производителем заявлена поддержка расширенного динамического диапазона HDR10+.
Новинки отличаются тонким корпусом. В сравнении с предшественниками толщина уменьшилась на 46% и составляет 24,9 мм. Пользователям на выбор доступны рамки «Модерн» и «Объёмная». Первая предлагается в белой, древесной и коричневой расцветках, а вторая – в белом или красно-коричневом цвете.
реклама
Объём оперативной памяти в сравнении с The Frame 2020 вырос сразу в 12 раз, составив 6 ГБ вместо 0,5 ГБ. Мощность акустической системы составляет от 20 Вт до 40 Вт в зависимости от модели. Также отметим четыре разъёма HDMI, два USB-A, Ethernet, адаптеры беспроводной связи Bluetooth 4.2 и Wi-Fi с поддержкой частотного диапазона 5 ГГц. Программной основой служит фирменная операционная система Tizen.
Новинки оказались чуть дороже своих предшественников, но не все. Например, 75-дюймовая модель тоже стоит 249 990 рублей. Рекомендованная цена 43-дюймового телевизора составила 89 990 рублей, а 50-дюймового – 114 990 рублей. Панели Samsung The Frame 2021 диагональю 55 дюймов и 65 дюймов южнокорейская компания оценила в 129 990 рублей и 169 990 рублей соответственно.
реклама
Теги
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила