На смартфоны iPhone 12 пришлось 34% мирового дохода от реализации смартфонов
Сегодня мы писали о самых продаваемых смартфонах в первом квартале 2021 года, по данным аналитической компании Counterpoint. Также агентство опубликовало отчёт о доходе компаний за первые три месяца нынешнего года.
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Суммарная сгенерированная выручка составила свыше 100 млрд долларов, установив новый рекорд по итогам одного квартала. При этом лидерами вновь стали смартфоны американской компании Apple. На них пришлось почти 40% от общей суммы дохода. В топ-10 попало сразу шесть моделей гиганта из Купертино, включая всех представителей семейства iPhone 12.
Модели iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 и iPhone 12 Pro оккупировали топ-3. Их удельный вес в структуре выручки составил 12%, 11% и 9% соответственно. Ещё 2% пришлось на компактную модель iPhone 12 mini, которая не вошла в десятку самых продаваемых смартфонов в первом квартале.
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Не нашлось места в топ-10 самых популярных телефонов и семейству Samsung Galaxy S21, но все три флагмана попали в десятку по объёму вырученных средств. На пятой позиции оказался Samsung Galaxy S21 Ultra с долей 3%. На Samsung Galaxy S21 пришлось 2% выручки, а на Galaxy S21+ – 1%.
Также в десятку вошли флагманы Huawei Mate 40 Pro, Apple iPhone 11 и Apple iPhone SE 2020. Их доля в структуре дохода составила соответственно 2%, 3% и 1%. Заметим, что все смартфоны, кроме iPhone 11 и iPhone SE 2020 являются представителями нового поколения, работают на базе 5-нанометровых процессоров и поддерживают мобильные сети пятого поколения.
iPhone 12 Pro Max стал самым продаваемым смартфоном на американском рынке в первом квартале текущего года. В то же время в Европе существенно выросли продажи Samsung Galaxy S21, Galaxy S21+ и Galaxy S21 Ultra в сравнении с моделями прошлого поколения, хотя этого новинкам не хватило для попадания в топ-10 по объёмам реализации.
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Более 65% мировой выручки пришлось на смартфоны стоимостью свыше 400 долларов. При этом 46% дохода принесли десять моделей, которые были отмечены в данной заметке, хотя всего только в 2021 году было представлено более двух сотен новых решений.
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