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Samsung Galaxy S21 FE на Snapdragon 888 протестировали в Geekbench 5

Он набрал втрое меньше, чем должен был.
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Samsung Galaxy S21 FE стал ещё на шаг ближе к официальному анонсу. Грядущую новинку протестировали в программном обеспечении для оценки производительности Geekbench 5. Результат смартфона появился в базе данных бенчмарка.

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Будущий флагман смог набрать 381 пункт в тесте одного ядра и 1 917 пунктов в тесте всех ядер. Это очень низкий результат, который можно объяснить тем, что тест на производительность прошёл инженерный образец смартфона. Но главное здесь то, что программное обеспечение подтверждает наличие 5-нанометровой однокристальной системы Snapdragon 888 под капотом.

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Для сравнения, Samsung Galaxy S21 на этом же мобильном процессоре в Geekbench 5 набирает примерно 900 «попугаев» и 3 000 «попугаев» в однопоточном и многопоточном режимах соответственно. Что касается самой платформы, она имеет пиковую частоту 2,84 ГГц и графический ускоритель Adreno 660.

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Samsung Galaxy S21 FE, прошедший тест на производительность в программном обеспечении, оснащается 6 ГБ оперативной памяти. Ожидается, что в паре с 6 ГБ ОЗУ будет предусмотрен накопитель вместимостью 128 ГБ, а на рынке также появится версия 8/256 ГБ.

Грядущая новинка будет оснащаться тройной основной камерой разрешением 12 Мп + 64 Мп + 12 Мп, как в Galaxy S21, и 120-герцевым дисплеем Super AMOLED формата Full HD+. От январских флагманов модель позаимствует защиту от воды и пыли по стандарту IP68, а конкретно от версии Plus – аккумулятор ёмкостью 4 800 мА*ч с 25-ваттной проводной и 15-ваттной беспроводной подзарядкой.

Будет ли Samsung Galaxy S21 FE доступен в модификации с мобильным процессором Exynos 2100, пока что не уточняется. Стоимость стартует с 650 евро. В продажу грядущий упрощённый флагман поступит с прошивкой One UI 3.5, которую южнокорейская компания должна будет представить летом вместе со сгибаемыми смартфонами Galaxy Z Fold 3 и Galaxy Z Flip 3. Оболочка будет построена на базе операционной системы Android 11.

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Напомним, что в нескольких магазинах в России уже появился Samsung Galaxy S20 FE на чипсете Snapdragon 865 без поддержки сетей пятого поколения. Эта версия доступна в модификации с 8 ГБ оперативной памяти и накопителем на 128 ГБ цене 49 990 рублей. Но большинство ритейлеров ещё не распродало вариант на Exynos 990, который доступен в конфигурациях 6/128 ГБ и 8/256 ГБ.

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