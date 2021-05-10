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Южнокорейская компания Samsung после нескольких недель слухов несколько дней назад начала продавать смартфон Galaxy S20 FE на процессоре Snapdragon 865 без поддержки 5G. Первыми купить новую версию флагмана смогли жители Малайзии. Теперь же новинка добралась и до России.

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Пока что купить Samsung Galaxy S20 Fan Edition можно далеко не во всех российских магазинах. Например, в «Ситилинк» доступна только версия на Exynos 990. Она продаётся в модификациях 6/128 ГБ и 8/256 ГБ по цене примерно 43 000 рублей и 51 000 рублей соответственно.

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Оригинальный смартфон был представлен в сентябре 2020 года. Он тоже был доступен в конфигурации с 7-нанометровой однокристальной системой Snapdragon 865, но также поддерживал мобильные сети пятого поколения в отличие от новинки.

Samsung Galaxy S20 FE на Snapdragon 865 без 5G пока предлагается в начальной модификации памяти по цене 49 990 рублей. Именно столько в России на старте продаж стоила версия с Exynos 990, 6 ГБ оперативки и накопителем вместимостью 128 ГБ. Чуть позже на рынке появилась конфигурация 8/256 ГБ. Её стартовая рекомендованная производителем цена составила 54 990 рублей.

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Samsung Galaxy S20 Fan Edition вне зависимости от модели мобильного процессора на борту оснащается тройной основной камерой разрешением 12 Мп + 12 Мп + 8 Мп с 3-кратным приближением без потери качества и оптической стабилизацией. Фронтальный модуль построен на базе 32-мегапиксельного сенсора.

Ёмкость встроенной батареи составила 4 500 мА*ч. Сентябрьская новинка получила 6,5-дюймовую панель Super AMOLED с поддержкой частоты обновления 120 Гц, пластиковую тыльную сторону, защиту от пыли и воды класса IP68, стереозвук, USB-C, подэкранный дактилоскоп и чип NFC. Также стоит отметить быструю зарядку мощностью 25 Вт по проводу и 15 Вт беспроводным путём. Разъём для подключения наушников отсутствует.

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Оригинальный Samsung Galaxy S20 Fan Edition поступил в продажу с прошивкой One UI 3.0 и операционной системой Android 10. Версия на Snapdragon 865 без поддержки сетей 5G сразу из коробки предлагает пользователям новый интерфейс One UI 3.5 на базе ОС Android 11.