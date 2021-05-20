Samsung выпустила олимпийский смартфон Galaxy S21 Olympic Edition
Южнокорейская компания Samsung уже давно сотрудничает с Международным олимпийским комитетом (МОК). 19 марта 2020 года производитель представил специальную версию Samsung Galaxy S20+ Olympic Edition. Спустя пять дней МОК объявил о переносе летних Олимпийских игр в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.
реклама
Пока что соревнование намечено на конец лета 2021 года, но Олимпиаду вновь могут отметить по старой причине. Но как бы там ни было, компания из Южной Кореи представила уже Samsung Galaxy S21 Olympic Edition. Модель 2020 года была выполнена в золотистой расцветке, а на тыльной панели расположился логотип XXXII Олимпийских игр в Токио. В этот раз производитель убрал надпись Tokyo 2020 и логотип Олимпиады в столице Японии, оставив лишь пять узнаваемых колец.
Samsung Galaxy S21 Olympic Edition будет доступен в синей расцветке корпусе. Это одно из двух отличий от стандартного издания. Второе – уникальные тематические обои. Дата старта продаж и стоимость специальной версии смартфона пока что не уточняется.
Напомним, модель оснащена процессором Snapdragon 888 с 8 ГБ оперативной памяти. Вместимость накопителя в зависимости от модификации составляет 128 ГБ или 256 ГБ. Для съёмки используется основная камера разрешением 12 Мп + 64 Мп + 12 Мп с оптической стабилизацией и 10-мегапиксельная фронталка. За автономность отвечает встроенная батарея на 4 000 мА*ч. Также отметим прошивку One UI 3.1 на Android 11 и 6,2-дюймовую панель Dynamic AMOLED с частотой обновления 120 Гц.
реклама
Теги
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила