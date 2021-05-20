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Samsung Galaxy S21 Ultra – претендует на звание одного из лучших флагманских смартфонов текущего года. Модель представили 14 января. В России она появилась в первых числах января и сейчас рекордно подешевела в официальной рознице.

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В магазине «Ситилинк» купить Samsung Galaxy S21 Ultra можно в начальной модификации за 95 990 рублей. Это самая низкая цена с момента старта продаж. Ранее приобрести модель можно было за 98 990 рублей. При этом на рынок новинка поступила с ценником 109 990 рублей. Заметим, что в стандартной конфигурации флагман комплектуется 12 ГБ оперативной и 256 ГБ энергонезависимой памяти.

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В «Ситилинк» также доступна средняя спецификация с 12 ГБ ОЗУ и хранилищем вместимостью 256 ГБ. рекомендованная производителем стоимость составила 114 990 рублей. Но сейчас модель доступна за 100 990 рублей. Отметим, что в среднем по России цена стандартной комплектации упала до 88 490 рублей, а средней – до 89 350 рублей, по данным агрегатора «Ягдекс.Маркет». Правда, тут большую роль играют магазины, предлагающие за 80 000 рублей «серые» смартфоны без гарантии, которые были ввезены в Россию без уплаты налогов.

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Samsung Galaxy S21 Ultra отличается передовыми техническими характеристиками. Это первый смартфон компании с 10-кратным оптическим зумом. В основной камере флагмана есть два телеобъектива по 10 Мп, 12-мегапиксельный ультраширокоугольный блок и главный модуль на 108 Мп, а разрешение камеры для селфи составляет 40 Мп.

Смартфон оснащается 5-нанометровой однокристальной системой Exynos 2100 и аккумулятором ёмкостью 5 000 мА*ч с 25-ваттной подзарядкой. Экран Dynamic AMOLED формата WQHD+ поддерживает частоту обновления 120 Гц. Из остального можно отметить Android 11 с One UI 3.1 из коробки, защиту от воды и пыли класса IP6, стекло Gorilla Glass Victus, NFC и поддержку стилуса S Pen впервые в линейке.

После обновления операционной системы до Android 12 Samsung Galaxy S21 Ultra можно будет использовать как ключ для автомобилей. В тестировании двенадцатой ревизии ОС смартфон участия не принимает, как и другие решения Samsung.