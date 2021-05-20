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Китайская компания Xiaomi одной из первых анонсировала выход первой публичной бета-версии операционной системы Android 12 для пяти флагманов. Программное обеспечение строится на базе прошивки MIUI 12.5. В будущем оболочка с Android 12 станет доступна в составе MIUI 12.5 более чем для шести десятков смартфонов Xiaomi и Redmi.

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Сегодня мы писали, что без двенадцатой ревизии «зелёного робота» останутся семь из десяти моделей семейства Redmi 9. Исключения – Redmi 9T / 9T NFC и Redmi 9 Power. Это единственные решения серии Redmi, для которых станет доступна ОС Android 12.

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А вот семейства Redmi Note 9 и Redmi Note 10 перейдут на операционную систему Android 12 в полном составе. Первое включает сразу восемь моделей. Это китайские Redmi Note 9 4G / 5G и Redmi Note 9 Pro 5G, индийская Redmi Note 9 Pro Max, а также глобальные Redmi Note 9 / 9S / 9T и Redmi Note 9 Pro. В рамках нового поколения пока что выпущены только Redmi Note 10 / 10S / 10 5G и Redmi Note 10 Pro / Pro Max.

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Среди смартфонов бренда Redmi с Android 11 на Android 12 в составе прошивки MIUI 12.5 перейдут и более дорогие модели. В частности, все устройства семейств Redmi K20, Redmi K30 и Redmi K40. Суммарно это 15 решений. Также в списке Redmi 10X 5G / 10X Pro 5G. А вот Redmi 10X 4G места не нашлось. Это странно, поскольку она является китайской копией Redmi Note 9.

Флагманы Xiaomi, начиная с девятого поколения, тоже будет обновлены до Android 12. В 2019 году были выпущены Xiaomi Mi 9 / 9 Pro / 9 Transparent Edition и Xiaomi Mi 9T Pro. В 2020 году появились Xiaomi Mi 10 / 10 Pro, Xiaomi Mi 10T / 10T Pro и Xiaomi Mi 10 Ultra вместе с моделью Xiaomi Mi 11. Уже в этом году компания порадовала поклонников флагманами Xiaomi Mi 11 Pro / Ultra, Xiaomi Mi 11X / 11X Pro, Xiaomi Mi 11i и Xiaomi Mi 10S.

Среди субфлагманов отметим Xiaomi Mi 9T, Xiaomi Mi 10 Lite / Youth, Xiaomi Mi 10T Lite, Xiaomi Mi 10i и Xiaomi Mi 11 Lite 4G / 5G. В очередь на получение операционной системы Android 12 с оболочкой MIUI 12.5 станут середняки Xiaomi Mi Note 10 / 10 Pro / 10 Lite, Xiaomi Mi CC9 Pro / Pro Premium и новый сгибаемый смартфон Xiaomi Mi MIX FOLD.

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Пока что ОС Android 12 доступна в виде первой публичной бета-версии для пяти устройств, но в течение лета программа тестирования пополнится другими девайсами. Выход финальной стабильной версии запланирован на начало осени.

Что касается смартфонов бренда POCO, Android 12 появится почти на всех моделях, кроме бюджетных POCO M2 / M2 Pro, POCO C3 и старого Pocophone F1. Однако, им операционная система может прилететь не с MIUI 12.5, а уже с фирменным программным обеспечением POCO UI. О его создании было объявлено официально, но до сих пор о сроках ничего не говорится.