Xiaomi Mi Note 11 получит Snapdragon 870, АКБ на 4 380 мА*ч и прошивку MIUI 12.5
Китайская компания Xiaomi в 2017 году представила модель Mi Note 3, после чего серию поставили на паузу. Спустя два года производитель из Поднебесной вернули линейку к жизни, выпустив смартфоны Mi Note 10 и Mi Note 10 Pro, а ещё через полгода появилась версия Lite. Уже более 12 месяцев компания не обновляла серию, но в ближайшее время всё-таки может появиться модель нового поколения. Она будет называться Xiaomi Mi Note 11.
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Пока что на просторах всемирной паутины почти нет информации о возможной новинки. Но известно, что она будет оборудована новой 7-нанометровой однокристальной системой Snapdragon 870. Этот чип используется в нескольких популярных моделях, включая POCO F3, которая в России продаётся по рекомендованной цене порядка 35 000 рублей.
Вместе с новым мобильным процессором Qualcomm в Xiaomi Mi Note 11 появится аккумуляторная батарея ёмкостью 4 380 мА*ч. Это будет существенный шаг назад в сравнении с предшественником, которому достался аккумулятор на 5 260 мА*ч.
Ни стоимость, ни дата анонса смартфона нового поколения пока что не уточняются. Также нет информации о дисплее и камерах. Но зато известно, что Xiaomi Mi Note 11 будет оборудован чипом с поддержкой технологии Near Field Communication и поступит в продажу с предустановленной прошивкой MIUI 12.5 на базе операционной системы Android 11.
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Напомним, что Xiaomi Mi Note 10 в ноябре 2019 года стал первым смартфоном в Европе со 108-мегапиксельной основной камерой. Он оборудован 6,47-дюймовым дисплеем AMOLED с изогнутыми гранями, 12-Мп и 8-Мп телеобъективами, 20-Мп ультраширокоугольным модулем и 32-мегапиксельной фронтальной камерой. Аппаратной платформой служит процессор Snapdragon 730G.
Xiaomi Mi Note 10 продавался официально в России. Рекомендованная производителем стоимость на старте продаж составила 39 990 рублей в модификации с 6 ГБ оперативной памяти и встроенным флеш-накопителем вместимостью 128 ГБ.
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