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Компания Xiaomi не особо горит желанием нарастить темпы распространения программного обеспечения MIUI 12.5. Недавно ходили слухи об июньском анонсе прошивки MIUI 13, но их опровергли первые лица Xiaomi. И это весьма логично, учитывая то, что за полтора месяца до якобы анонса новой ревизии оболочки текущую версию не получило и двух десятков смартфонов из заявленных 70 во всех регионах.

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Только на этой неделе число устройств, получивших стабильную прошивку MIUI 12.5, достигло отметки 20 штук. Уже новая ревизия программного обеспечения доступна для 22 моделей. Но и это очень мало, учитывая то, что с момента старта (конец марта) кампании по обновлению смартфонов прошлого почти два месяца.

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Xiaomi продолжает выпускать более свежие версии MIUI 12.5 Stable на устройства, которые перешли с MIUI 12. До недавнего времени таких девайсов насчитывалось чуть более дюжины. Первыми обновление получили флагманы Xiaomi Mi 10 / Mi 11 вместе с версиями Pro и Ultra. Затем к ним присоединились Xiaomi Mi 9 SE, Mi CC9 / CC9 Meitu, Redmi Note 9 5G, Redmi K30S и всё семейство Redmi K40.

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Позже Redmi K40 Gaming Edition стал первым смартфоном компании с предустановленной MIUI 12.5, а обновление вышло на глобальную версию Redmi Note 10S. Ещё после небольшого перерыва компания выпустила апдейт для Redmi Note 10 Pro / Pro Max и Redmi K30 Pro. Таким образом, число телефонов с новой прошивкой выросло до 19.

Уже на этой неделе MIUI 12.5 Stable начала приходить на Xiaomi Mi 10S, Mi 10 Youth и Redmi K30i 5G. Все три модели получают китайскую версию программного обеспечения, так как ни одна из них не продаётся официально за пределами Поднебесной.

Но выход прошивки для Xiaomi Mi 10 Youth Edition может означать, что в ближайшее время состоится релиз апдейта для смартфона Xiaomi Mi 10 Lite, который продаётся в Европе. От версии Youth Edition он отличается отсутствием 8-мегапиксельного перископного телеобъектива.

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В сухом остатке мы имеем 22 смартфона с MIUI 12.5 Stable, и только один получил полноценную глобальную версию прошивки. Это Redmi Note 10S. В то же время Xiaomi Mi 11 и Mi 11 Ultra обзавелись европейской оболочкой, которая всё никак не избавиться от статуса Stable Beta, подразумевающего доступность лишь примерно для трети всех пользователей. Redmi Note 10 Pro / Pro Max получили индийскую прошивку, а все остальные смартфоны обновляются только в Китае.