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Несколько недель назад появилась информация о том, что китайская компания Huawei первой выпустит смартфон, оснащённый сенсором оптического формата 1”. Но её в этом опередил японский технологический гигант Sharp. Он анонсировал флагманскую модель Sharp Aquos R6, которая вместе с 1-дюймовым датчиком изображения получила ещё и оптику Leica Camera. Напомним, Leica и Huawei объявили о прекращении сотрудничества.

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Разрешение матрицы составляет 20,2 Мп. Она дополнена светосильным объективом Leica Summicron. Увы, основной камере новинки помимо огромного объектива больше похвастаться нечем. Вместе с ним на тыльной панели установлены только светодиодная вспышка и сенсор ToF для более точного размытия заднего фона. Вероятно, наличие большой матрицы сделало невозможным размещение других полноценных модулей. Фронтальная камера имеет разрешение 12,6 Мп.

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Сердцем Sharp Aquos R6 стал 5-нанометровый мобильный процессор Qualcomm Snapdragon 888. Он работает в паре с 12 ГБ оперативной памяти, в то время как вместимость встроенного флеш-накопителя позволяет хранить до 128 ГБ данных. За автономность новинки отвечает аккумуляторная батарея ёмкостью 5 000 мА*ч.

На лицевой панели смартфона установлен дисплей формата WUXGA с разрешением 2 730 x 1 260 точек. Он имеет размер 6,6 дюйма по диагонали. Флагман получил первую в мире панель на органических светодиодах с поддержкой частоты обновления 240 Гц. В экран интегрирован ультразвуковой сканер, который может одновременно распознавать сразу два отпечатка пальца.

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Габаритные размеры смартфона составили 162 x 74 x 9,5 мм при массе 207 граммов. Также отметим поддержку технологии Near Field Communication и защиту от воды класса IP68. В продажу Sharp Aquos R6 поступит во второй половине следующего месяца с операционной системой Android 11 сразу из коробки. Стоимость флагмана пока что не уточняется и будет объявлена ближе к дате старта продаж.