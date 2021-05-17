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Китайская компания 8848 иногда радует фанатов новыми смартфонами класса люкс серии M. Очередная новинка производителя называется 8848 M6 Inspiration Edition. Она отличается уникальным внешним обликом и высокой стоимостью.

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Модель имеет корпус из позолоченного титанового сплава. Тыльная панель оформлена кожей крупного рогатого скота с нежной текстурой. Сзади также установлен отдельный дисплей для часов, который имеет размер 1,19 дюйма по диагонали.

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В основе 8848 M6 Inspiration Edition лежит флагманская однокристальная система 2020 года Qualcomm Snapdragon 865. Мобильный процессор выполнен по нормам 7-нанометровой технологии. Чипсет работает в паре с 8 ГБ оперативной памяти. Встроенный накопитель имеет вместимость 256 ГБ,

Основной дисплей новинки построен на базе активной матрицы на органических светодиодах диагональю 6,01 дюйма. Разрешение составляет 1 080 x 2 340 пикселей, что соответствует формату Full HD+. На лицевой стороне установлена фронтальная камера, характеристики которой не уточняются.

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В основной камере 8848 M6 Inspiration Edition установлено три модуля. Они расположены на одной вставке вместе с дополнительным дисплеем. Разрешение стандартного модуля составляет 64 Мп. Телеобъектив построен на базе 13-мегапиксельного датчика изображения. Он обеспечивает 2-кратный оптический и 10-кратный гибридный зум. Третий компонент – 2-мегапиксельная камера ночного видения.

В список параметров смартфона также вошли модемная плата с поддержкой мобильных сетей пятого поколения, Wi-Fi 6 с диапазоном 5,8 ГГц и NFC. Ёмкость встроенной аккумуляторной батареей в новинке составила 4 380 мА*ч. АКБ отличается поддержкой технологии быстрой зарядки по проводу. Мощность равна 27 Вт. Беспроводная подзарядка тоже поддерживается.

Стоимость 8848 M6 Inspiration Edition составила примерно 1 550 долларов. В продажу смартфон поступит с предустановленной операционной системой Android 10, что немного странно, и фирменным программным обеспечением Titanium OS.