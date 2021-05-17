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Redmi Note 10 Pro и ещё 5 смартфонов Xiaomi перестали полностью заряжаться после обновления MIUI 12

Проблема также затронула Redmi Note 10, Redmi Note 9 и всё семейство Xiaomi Mi Note 10.
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Владельцы некоторых популярных смартфонов Xiaomi 2020 и 2021 годов выпуска начали жаловаться на проблемы во время подзарядки после установки свежей версии программного обеспечения MIUI 12. Неисправность у всех одна – процент заряда аккумуляторной батареи не доходит до 100%, застывая в большинстве случаев на 97%.

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Первыми жаловаться начали владельцы Xiaomi Mi Note 10 Lite, смартфона 2020 года на базе мобильного процессора Snapdragon 765G. Со временем в сообществе Mi Community начали писать, что уровень заряда останавливается на 92-93%. Проблема появилась после обновления MIUI 12 до версии v12.1.3. Замена адаптера питания и кабеля USB ситуацию не исправила.

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Позже о такой же неисправности сообщили владельцы ещё пяти популярных моделей китайской компании. Так, до 100% не могут зарядить аккумуляторную батарею пользователи Xiaomi Mi Note 10, Mi Note 10 Pro, Redmi Note 10, Redmi Note 10 Pro и Redmi Note 9.

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Все шесть смартфонов продаются или продавались официально в России. Xiaomi Mi Note 10 Lite на Snapdragon 730G до сих пор можно приобрести. Он доступен в модификации с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти по цене 30 990 рублей вместо стартовых 32 990 рублей. Ёмкость встроенного аккумулятора составляет 5 260 мА*ч.

Xiaomi Mi Note 10 и Mi Note 10 Pro уже сняты с производства и с продажи. Это были первые смартфоны в Европе, оборудованные 108-мегапиксельной основной камерой. Они тоже оснащены чипсетом Snapdragon 730G и аккумулятором на 5 260 мА*ч. Стандартное издание на старте было оценено в 39 990 рублей, а старшая версия начала продаваться по цене 44 990 рублей.

Модели Redmi Note 10 и Redmi Note 10 Pro были представлены в России несколько недель назад. Первая в модификации 4/64 ГБ стоит около 17 000 рублей. Она получила процессор Snapdragon 678 и аккумулятор на 5 000 мА*ч.

Вторая почти за 29 000 рублей предлагается вдвое больше как оперативной, так и встроенной памяти. Ёмкость АКБ составила 5 020 мА*ч, а аппаратным базисом служит однокристальная система Snapdragon 732G. Для стандартного издания проблему с подзарядкой аккумулятора принесла глобальная прошивка MIUI 12 под номером v12.0.9.0, а у версии Pro неисправность обнаружилась после обновления до MIUI 12.0.15.0.

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Наконец, Redmi Note 9 на российском рынке тоже доступен официально. Смартфон продаётся уже больше года. Сейчас топовый вариант с 4 ГБ оперативной памяти и встроенным флеш-накопителем объёмом 128 ГБ можно купить менее чем за 16 000 рублей. Он оснащён батареей на 5 020 мА*ч и чипсетом Helio G85. Проблемным для модели стало европейское обновление под номером v12.0.10.0.

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