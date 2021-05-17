Курс Bitcoin упал ниже 43 000 долларов
Основная криптовалюта Bitcoin продолжает пикирование. Сегодня утром, 17 мая 2021 года, стоимость одной монеты впервые за долгое время опустилась ниже отметки 43 000 долларов, составив почти 42 442 доллара. Это минимальная цена главной и самой известной цифровой валюты в течение последних трёх месяцев.
реклама
Лишь за стуки Bitcoin потерял 10% своей стоимости. За прошедшую неделю цена криптовалюты опустилась почти на четверть (24,96%). Спустя примерно час после падения до 42 442 долларов стоимость немного выросла и составила около 45 066 долларов за одну монету, но потом снизилась вновь. На момент написания материала, согласно данным CoinMarketCap, цена Bitcoin составляет 44 169 долларов. Капитализация криптовалюты снизилась до 834,25 млрд долларов. (в феврале впервые было свыше 1 трлн долларов).
Все остальные основные криптовалюты тоже падают в течение 24 часов. Так, Ethereum подешевел почти на 12% за сутки и на 17,32% за неделю. Его стоимость составляет примерно 3 400 долларов, а рыночная капитализация – около 396 млрд долларов. При этом несколько часов назад «эфир» падал до 3 195 долларов.
реклама
Binance Coin упал в цене на 10,12% за 24 часа и почти на 23,5% за неделю. Сейчас стоимость BNB составляет приблизительно 525,5 доллара за одну монету. Рыночная капитализация опустилась до 80,5 млрд долларов. Криптовалюта Cardano за сутки подешевела на 9,14%. На момент написания материала стоимость составляет 2,15 доллара, а рыночная капитализация – 69 млрд долларов.
Заметим, что Cardano – это одна из двух цифровых валют из топ-15 по капитализации, которая выросла в цене за последнюю неделю (+18,64%). Вторая такая цифровая валюта – Dogecoin. За семь дней её стоимость выросла на 10%. При этом за последние сутки опустилась примерно на столько же. Сейчас цена составляет 0,4853 доллара.
Напомним, что падение всех основных криптовалют вслед за Bitcoin началось на прошлой неделе, когда Илон Маск заявил, что Tesla не будет принимать Bitcoin в качестве платы за электромобили. Связано такое решение с тем, что добыча Bitcoin требует большого количества природных ресурсов и отрицательно влияет на окружающую среду.
реклама
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила