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Samsung не может наладить поставки смартфонов Galaxy A из-за дефицита полупроводников

У компании проблемы с поставками Galaxy A52, Galaxy A52 5G и Galaxy A72.
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То, что дефицит добрался до рынка смартфонов, сообщали китайские компании ещё в начале этого года. Первыми об этом заявили Realme и Xiaomi. А теперь южнокорейский дефицит заявляет о проблемах с поставками смартфонов серии Galaxy A из-за нехватки мобильных процессоров Snapdragon 700-й серии.

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Речь идёт о моделях Samsung Galaxy A52, Galaxy A52 5G и Galaxy A72. Все три были анонсированы примерно два месяца назад. Версии с поддержкой сотовых сетей пятого поколения оборудованы 8-нанометровой однокристальной системой Snapdragon 720G с графикой Adreno 618. Модель 5G оснащается 8-нанометровым мобильным процессором Snapdragon 750G с видеочипом Adreno 619.

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Нехватка однокристальных систем является одной из причин того, что В России и ещё нескольких рынках Восточной Европы недоступен смартфон Galaxy A52 5G. В то же время в США только он и продаётся, тогда как с Samsung Galaxy A52 / A72 с поддержкой мобильных сетей четвёртого поколения дальше формального анонса дело не дошло. Все три представленных в марте смартфона доступны только в нескольких странах Западной Европы.

Представители Dell и Intel заявили, что дефицит полупроводников затянется на несколько лет. В то же время в Qualcomm утверждают, что поставки однокристальных систем Snapdragon должны быть налажены в конце текущего года.

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Напомним, что Samsung Galaxy A52 и Galaxy A72 продаются в России в модификациях 4/128 ГБ и 8/256 ГБ. Старшая модель стоит 35 990 рублей и 39 990 рублей соответственно. Она оснащена 6,7-дюймовым дисплеем Super AMOLED с 90-герцевой частотой обновления, основной камерой разрешением 64 Мп + 12 Мп + 8 Мп + 5 Мп и оптической стабилизацией, а ёмкость аккумулятора составляет 5 000 мА*ч.

В Galaxy A52 нет оптической стабилизации, а место телеобъектива на 8 Мп занял 5-мегапиксельный сенсор глубины. Диагональ экрана уменьшена до 6,5 дюйма, а ёмкость аккумулятора – до 4 500 мА*ч. В начальной модификации смартфон стоит 27 990 рублей, а в топовой – на 5 000 рублей дороже. Обе модели поддерживают 25-ваттную зарядку, защищены от воды по стандарту IP67 и работают на прошивке One UI 3.1 с операционной системой Android 11.

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