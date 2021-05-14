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В базе данных HWBot появился новый рекорд разгона графического процесса. Его автором стал автор канала Overclocked Gaming Systems – OGS в YouTube. Заметим, что с момента установки предыдущего рекорда разгона GPU ещё не прошло даже месяца.

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Пока что нет точной информации о том, какой именно графический ускоритель использовался энтузиастом, но речь идёт об одной из модификаций видеокарты Radeon RX 6900 XT. Вероятно, для установки рекорда использовалась версия с GPU Navi 21 XTXH, которая отличается более высоким потенциалом для разгона.

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Предыдущий рекорд, который был достигнут с помощью этого же видеочипа, составил 3 225 МГц. Новое достижение превзошло его примерно на 100 МГц, составив 3 321 МГц. Вместе с GPU в видеокарте Radeon RX 6900 XT была разогнана и видеопамять стандарта GDDR6. Её частота увеличилась со стандартных 2 000 МГц до 2 120 МГц. Для охлаждения чипа использовался жидкий азот. Сердцем системы стал настольный процессора AMD Ryzen 9 5950X, который трудился на частоте 5,6 ГГц.

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Заметим, что вместе с рекордной частотой GPU автор канал Overclocked Gaming Systems – OGS смог обновить максимальные результаты для одного графического ускорителя в бенчмарке 3DMark Fire Strike Extreme. Новый рекорд составляет 37 618 «попугаев». Это примерно на 3 000 баллов больше предыдущего достижения, которое тоже принадлежит графическому адаптеру Radeon RX 6900 XT.