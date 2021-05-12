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Xiaomi выпустила беспроводную станцию для подзарядки трёх гаджетов одновременно

Новинку оценили в 95 долларов.
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Apple AirPower – зарядная станция американской компании, которая была анонсирована, но так и не поступила в продажу. Производителю из Калифорнии не удалось решить проблему с перегревом, из-за чего проект пришлось свернуть.

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А тем временем китайская компания Xiaomi вслед за мартовским анонсом выпустила на рынок свою зарядную станцию, которая беспроводным путём может заряжать одновременно три устройства. В комплект входит 120-ваттный адаптер питания, а самая станция может выдавать до 20 Вт на каждый гаджет.

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Новинка производителя из Поднебесной оборудована 19 катушками, в следствие чего для подзарядки девайс можно разместить в любом месте площадки. Станция поддерживает беспроводную зарядку по технологии Qi, то есть её можно использовать с подавляющим большинством устройств, доступных на рынке.

Компания заявляет защиту от перегрузки по току. Также есть защита от перегрева и скачков напряжения. Кроме того, станция может самостоятельно определять наличие посторонних предметов на зарядной площадке. Габаритные размеры новинки составили 232,4 x 100 x 15,1 мм.

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Зарядная станция Xiaomi уже поступила в продажу в Китае. Её рекомендованная цена составила около 95 долларов. Все желающие могут заказать станцию из Китая, но придётся переплатить около 40 долларов.

Об официальном анонсе новинки на международном рынке пока что информации нет. Возможно, её представят в конце месяца вместе с европейской версией сгибаемого смартфона Xiaomi Mi MIX FOLD Special Edition, которая будет стоить 2 000 евро.

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