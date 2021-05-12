Realme 8 Pro станет конкурентом Xiaomi Redmi Note 10 Pro в России
Ещё в марте компания Realme представила смартфоны нового поколения. Главной новинкой стала модель Realme 8 Pro. Её позиционируют в качестве конкурента для Redmi Note 10 Pro, хотя по некоторым параметрами она уступает телефону компании Xiaomi.
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В конце мая Realme 8 Pro дебютирует и в России, где Redmi Note 10 Pro продаётся уже несколько недель. Китайский производитель официально объявил дату презентации смартфонов нового поколения на российском рынке – 25 мая 2021 года. Мероприятие можно будет посмотреть в социальной сети VK и в YouTube. Прямой эфир стартует в 14:00 по Москве.
Герой заметки имеет один существенный недостаток в сравнении с конкурентом, из-за которого многие пользователи отдадут предпочтение именно смартфону Xiaomi. Это отсутствие поддержки повышенной частоты обновления. Даже 90 Гц. Обе модели оборудованы матрицей на органических светодиодах формата Full HD+, но в Redmi Note 10 Pro используется более продвинутая 120-герцевая панель Samsung AMOLED E4.
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По камерам смартфоны практически не отличаются. В Realme 8 Pro установлены модули разрешением 108 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп и 16-мегапиксельная фронталка. В Redmi Note 10 Pro можно отметить лишь 5-мегапиксельный сенсор для макросъёмки вместо 2-мегапиксельного. Обе модели могут снимать видео в 4K при 30 к/сек и в Full HD при 60 к/сек. Оптическая стабилизация отсутствует.
Ещё одно преимущество Redmi Note 10 Pro – наличие стереофонических динамиков. Кроме того, он имеет аккумулятор ёмкостью 5 020 мА*ч вместо 4 500 мА*ч. Зато у Realme 8 Pro мощность быстрой зарядки составляет 50 Вт вместо 33 Вт.
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Герой заметки оборудован 8-нанометровым мобильным процессором Snapdragon 720G с частотой до 2,3 ГГц и графикой Adreno 618. В Redmi Note 10 Pro установлена более новая однокристальная система Snapdragon 732G. Она тоже имеет Adreno 618, ядра с частотой до 2,3 ГГц и выполняется по 8-нм технологии. Разница в производительности практически отсутствует.
Из прочих параметров Realme 8 Pro отметим подэкранный сканер отпечатков пальцев, NFC, Wi-Fi / Bluetooth, тройной слот для microSD и выход под наушники. В продаже смартфон появится с прошивкой Realme UI 2.0 на базе Android 11.
Xiaomi Redmi Note 10 Pro в России оценили в 28 990 рублей. Ожидается, что Realme 8 Pro будет стоить чуть дешевле. В Европе герой заметки стоит 299 евро с 8 ГБ ОЗУ и накопителем на 128 ГБ, а в конкурент за эти деньги предлагает 6 ГБ оперативки и 64 ГБ постоянной памяти.
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25 мая в России также будет анонсирован Realme 8 на чипе Helio G95. Стандартное издание имеет такие же параметры, как Xiaomi Redmi Note 10S, который в России ещё не был представлен. Третьей новинкой может оказаться Realme 8 5G с однокристальной системой Dimensity 700. Это уже будет альтернатива модели Redmi Note 10T, российская премьера которой уже тоже не за горами.
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