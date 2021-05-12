США готовы убрать Xiaomi из чёрного списка
В первой половине текущего года администрация Дональда Трампа успела добавить Xiaomi в чёрный список, назвав её коммунистической компанией. Xiaomi обвинили в связях с китайской коммунистической партией и военным сектором, а из-за попадания в чёрный список её рыночная стоимость упала на 10 млрд долларов.
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Изначально американским компаниям было запрещено инвестировать в Xiaomi. В связи с этим китайский производитель заявил, что подобные действия правительства Соединённых Штатов могут нанести непоправимый урон по компании.
Xiaomi решила отстаивать свою правоту в суде. Уже в марте текущего года федеральный судья в Вашингтоне снял запрет Министерства обороны на ограничения инвестиций в компанию из Поднебесной. Инвесторы из Соединённых Штатов сейчас и дальше могут покупать приобретать акции Xiaomi. Тогда же было объявлено, что у пекинского технологического гиганта есть неплохие шансы одержать победу в деле.
Сегодня Xiaomi Group и Министерство обороны Соединённых Штатов представили совместный отчёт о ходе иска, который был подан производителем из Поднебесной. Американское правительство признаёт свою ошибку. Для урегулирования вопроса власти США готовы исключить китайскую компанию Xiaomi из чёрного списка.
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