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С продажи снят популярный флагман 2020 года Xiaomi Mi 10

Речь о модели Xiaomi Mi 10 на Snapdragon 865.
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Китайская компания Xiaomi в прошлом году одной из первых анонсировала смартфон флагманского уровня на базе 7-нанометрового мобильного процессора Snapdragon 865. Он называется Xiaomi Mi 10. Несколько минут он был самым дорогим решением китайского производителя, пока не была объявлена европейская цена версии Pro.

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С момента презентации Xiaomi Mi 10 прошло уже более года. Сейчас флагман прошлого поколения сложно найти, поскольку китайская компания решила снять модель с продажи. В Китае смартфон появился в феврале 2020 года по цене 610-720 долларов в зависимости от модификации памяти. Уже модель сложно найти даже на AliExpress.

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В России флагман начал продаваться только в предтоповой комплектации с накопителем на 256 ГБ в паре с оперативной памятью в объёме 8 ГБ. Официальная рекомендованная производителем цена составила 69 990 рублей.

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Xiaomi Mi 10 уже убрали с официального сайта Xiaomi в России. У партнёров смартфон тоже не продаётся. По данным «Яндекс.Маркет», флагман прошлого поколения доступен лишь в нескольких магазинах, которые продают «серые» телефоны.

В Европе ситуация практически идентичная. На сайте итальянского подразделения, как и в России, Xiaomi Mi 10 тоже уже отсутствует. С немецкого и испанского сайтов страницу со смартфоном ещё не удалили, но купить модель уже нельзя. Во Франции продаётся только вариант с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти. Стоимость составляет 799 евро (72 000 рублей) вместо 899 евро (81 000 рублей) на старте продаж.

Напомним, герой заметки оборудован 90-герцевой Full HD+ панелью размером 6,67 дюйма по диагонали. Ёмкость встроенного аккумулятора составляет 4 780 мА*ч. Он поддерживает быструю зарядку по проводу и беспроводным путём мощностью по 30 Вт. Разрешение основной камеры составляет 108 Мп + 13 Мп + 2 Мп + 2 Мп, а фронтальной – 20 Мп. Также отметим прошивку MIUI 12, которая обновится до MIUI 12.5 в ближайшие недели, операционную систему Android 11, стереодинамики и NFC.

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Снятие Xiaomi Mi 10 с продаж связывают с анонсом модели нового поколения. В Европе Xiaomi Mi 11 дебютировал ещё зимой этого года. Стоимость в зависимости от страны и объёмов памяти составляет от 749 евро (67 500 рублей) до 899 евро (81 000 рублей). В России новинку представят уже через два дня, 13 мая. По предварительной информации, флагман нового поколения, как и его предшественник на российском рынке будет доступен в конфигурации 8/256 ГБ по цене 69 990 рублей.

Что касается флагманов прошлого поколения, сейчас официально в России продаются только Xiaomi Mi 10T и Mi 10T Pro. Обе модели были анонсированы в конце третьего квартала 2020 года. Они оборудованы чипом Snapdragon 865, аккумулятором на 5 000 мА*ч и 144-герцевой матрицей IPS.

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