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Только вчера мы писали о том, что сразу семь смартфонов Xiaomi начали страдать от проблем после установки свежей версии программного обеспечения MIUI 12. Но уже сегодня стало известно, что их список расширился до 17 моделей.

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Xiaomi Mi 9T Pro, Redmi K20 Pro, Redmi Note 7 Pro, Redmi Note 8 Pro, Redmi Note 9 Pro, Redmi Note 9 Pro Max и POCO X3 NFC уходят в циклическую перезагрузку. Проблема ненадолго решается сбросом настроек, но спустя время она возвращается. Об этом было известно вчера.

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Но пользователи начали сообщать о других проблемах. Например, Redmi Note 9 Pro, если не уходит в циклическую перезагрузку, то может внезапно отключаться. То же самое касается ещё двух моделей китайской компании – Redmi Note 9S и POCO M3.

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Владельцы Redmi Note 8 начали сообщать, что их смартфоны стали быстро терять заряд аккумулятора после установки актуальной версии программного обеспечения MIUI 12. Кроме того, после обновления наблюдаются проблемы со звуком.

Не пощадила прошивка даже недавнюю новинку Xiaomi Redmi Note 10 Pro, которая является одним из самых дешёвых в мире смартфонов со 108-мегапиксельной камерой. Пользователи отмечают, что уведомления приходят со звуковым сопровождением, даже несмотря на активацию режима «Не беспокоить».

Новая прошивка ухудшила работу ещё нескольких популярных смартфонов производителя. В частности, на общую нестабильность работы системы начали жаловаться владельцы старых моделей Redmi Note 5, Redmi Note 5 Pro и Pocophone F1, а также прошлогодних флагманов POCO F2 Pro и Xiaomi Mi 10 на базе мобильного процессора Snapdragon 865.

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Но больше всех пострадали владельцы популярных смартфонов 2019 года Xiaomi Mi 9T и Xiaomi Mi 9T Pro. Во-первых, после установки новой версии MIUI 12 во время воспроизведения видео начал появляться чёрный экран. Во-вторых, неправильно отображаются пиктограммы на экране блокировки при активации режима Always-on Display. В-третьих, смартфоны начали тормозить в играх.

Но и на этом проблемы не заканчиваются. Пользователи отмечают некорректное отображение иконок приложений и других значков при активации тёмного режима, рывки в анимированных изображений в режиме Always-on Display, мерцание экрана после разблокировки и хаотичное отображение уведомлений после перезагрузки смартфона.

Xiaomi обещает всё исправить с обновлением программного обеспечения. Заметим, что большинство из перечисленных в материале смартфонов получит прошивку MIUI 12.5. Исключения – Pocophone F1, Redmi Note 5 и Redmi Note 5 Pro.