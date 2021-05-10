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Китайская компания Xiaomi в последние дни апреля и в начале мая начала активнее обновлять программное обеспечение до MIUI 12.5 в своих смартфонах. Новую версию прошивки в Китае получило более дюжины моделей. Ещё три устройства обзавелись глобальной версией оболочки. Параллельно с этим компания выпускает актуальные сборки MIUI 12. Одна из таких сломала семь популярных смартфонов производителя из Поднебесной.

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Не повезло владельцам доступных флагманов 2019 года Xiaomi Mi 9T Pro и Redmi K20 Pro. Это идентичные модели, которые оснащаются экраном OLED со встроенным биометрическим сенсором, аккумулятором на 4 000 мА*ч и 7-нанометровой однокристальной системой Snapdragon 855. Разрешение основной камеры составляет 48 Мп + 13 Мп + 8 Мп.

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MIUI 12 сломала хиты продаж 2019 года Xiaomi Redmi Note 7 Pro и Redmi Note 8 Pro. Также к ним присоединились модели 2020 года Xiaomi Redmi Note 9 Pro и Redmi Note 9 Pro Max. В свою очередь Redmi Note 7 / 7S, Redmi Note 8 / 8T и Redmi Note 9 / 9S / 9T получили исправное обновление программного обеспечения. Последний смартфон – Xiaomi POCO X3 NFC. Он был тоже представлен в прошлом году.

Все семь моделей китайской компании страдают от одной проблемы. После получения свежей версии прошивки MIUI 12 они начали уходить в циклическую перезагрузку. Проблему можно решить сбросом настроек до заводских через встроенный режим восстановления. В таком случае, при отсутствии резервное копии, все данные будут утеряны. Но мало того, даже после Hard Reset проблема может вернуться.

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Китайский производитель пообещал в ближайшее время устранить неисправность, поэтому владельцам вышеперечисленных смартфонов нужно дождаться обновления программного обеспечения. Заметим, что из семи моделей, которые после апдейта ПО начали уходить в циклическую перезагрузку, официально в России продаются (продавались) Xiaomi Mi 9T Pro, Redmi Note 9 Pro, Redmi Note 8 Pro и POCO X3 NFC.