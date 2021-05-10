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Китайская компания Xiaomi в обозримом будущем может пополнить ассортимент смартфонов моделью с встроенной в дисплей камерой, которая сможет вращаться. Производитель уже оформил патент, в котором описана соответствующая технология.

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Ещё в 2018 году мы впервые увидели смартфоны с выдвижными камерами. Это были модели семейства NEX, которые появились в ассортименте компании vivo. Ещё через год ASUS выпустила флагман ZenFone 6 с откидной камерой, а Samsung представила модель Galaxy A80 (на фотографии выше) с переворачивающимся блоком с камерой. В конце прошлого года на рынке появились первые смартфоны, оборудованные подэкранными селфи-модулями. Первым стал ZTE Axon 20 5G, а после него компания презентовала ещё две его модификации.

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Сейчас компания Xiaomi может соединить технологии Samsung и ZTE. Китайский производитель придумал смартфон со встроенной в дисплей камерой, которая может вращаться. Механизм вращения позволяет использовать один оптический модуль в качестве как основной, так и фронтальной камеры.

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Понять, как это может выглядеть, дают возможность патентные иллюстрации. На схематических изображениях мы можем видеть смартфон с трёхмодульной основной камерой. Оранжевым цветом выделен вращающийся внутри корпуса блок. Таким образом, этот поворотный блок можно использовать как в качестве камеры для селфи, так и в роли главного модуля основной камеры.

Появится ли такая модель на коммерческом рынке, пока что неизвестно. Если да, то есть большая вероятность увидеть её в одном из следующих смартфонов экспериментально серии Mi MIX, в рамках которой с 2016 года компания Xiaomi выпустила три модели с фронтальной камерой (Mi MIX, Mi MIX 2, Mi MIX 2S) в нижней части лицевой стороны, два слайдера (Mi MIX 3, Mi MIX 3 5G), сгибаемый смартфон (Mi MIX FOLD) и устройство с опоясывающим дисплеем. Последнее называется Xiaomi Mi MIX Alpha. Его оценили в 2 800 долларов, но продавать так и не начали.