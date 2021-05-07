Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Китайская компания Xiaomi в начале весны этого года представила семейство смартфонов Redmi Note 10. В марте в продажу поступили Redmi Note 10 и Redmi Note 10 Pro, тогда как сразу до конца апреля производитель задержал Redmi Note 10S и Redmi Note 10 5G. Последний является единственным смартфоном нового поколения с поддержкой мобильных сетей пятого поколения. Но уже скоро это должно будет измениться.

реклама

Xiaomi опубликовала официальное изображение модели под названием Redmi Note 10 Pro 5G, презентация которой состоится в ближайшее время. Анонсированная в марте версия Pro имеет практически всё самое необходимое с учётом цены, кроме поддержки сотовых сетей 5G. Она оснащается 8-нанометровым процессором Snapdragon 732G, который включает интегрированную модемную плату с поддержкой 4G/LTE.

В Xiaomi Redmi Note 10 Pro 5G будет 5G-модем, но пока нет информации, какой однокристальной системой будет оборудована грядущая новинка. В то, что смартфон получит новую SoC Snapdragon 780G, которая чуть более месяца назад дебютировала в Xiaomi Mi 11 Lite 5G, верится с трудом. Возможно, модель обзаведётся одним из чипсетов производства компании MediaTek, например, 7-нанометровой мобильной платформой Dimensity 820, которая в прошлом году дебютировала в Redmi 10X 5G и Redmi 10X Pro 5G. Также не будем исключать вероятность увидеть под капотом относительно старую SoC Snapdragon 765G.

анонсы и реклама 10Tb Seagate за 44 990р - новые цены на харды 8500р скидка на 1Tb SSD в Регарде 2Tb SSD Samsung 870 EVO MZ - 29 990р 6Tb WD за 32 000р - новые цены на харды SSD Samsung 870 QVO 8Tb - 85 990р Ситилинк привез кучу RTX 3080 - смотри цену

В остальном же будущая новинка не будет отличаться от модели Redmi Note 10 Pro. Она тоже будет комплектоваться 108-мегапиксельной основной камерой со сверхширокоугольным модулем на 8 Мп и фронталкой 16-мегапиксельного разрешения. Ёмкость встроенной батареи составит 5 020 мА*ч, а мощность быстрой зарядки – 33 Вт.

реклама

Смартфон оснастят 6,67-дюймовой матрицей AMOLED с частотой обновления 120 Гц формата FHD+. Также отметим выход для гарнитуры, стереозвук, защиту класса IP53 и операционную систему Android 11 с программным обеспечением MIUI 12.

Ожидается, что несмотря на замену процессора, Xiaomi Redmi Note 10 Pro 5G будет стоить на уровне Redmi Note 10 Pro. То есть от 299 долларов на AliExpress, от 299 евро в Европе и 28 990 рублей за модификацию с 8 ГБ оперативной памяти в паре с накопителем на 128 ГБ в России.