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Китайская компания Huawei всё никак не может анонсировать флагманское семейство Huawei P50. Как и годом ранее, главной моделью поколения будет версия Pro+ с рекордным оптическим зумом. Несмотря на то, что до премьеры остаётся ещё больше месяца, в Сеть уже утекли некоторые важные подробности о камере и рендеры, раскрывающий дизайн грядущей новинки.

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Huawei P50 Pro+ получит пятимодульную основную камеру. В её состав вместе с главным и ультраширокоугольным блоками войдут два телеобъектива и сенсор ToF 3D. Рендер подтверждает информацию о большой вертикальной площадке основной камеры, нечто похожее мы могли видеть ещё в конце 2020 года в семействе Huawei nova 8, что спустя несколько месяцев повторил Honor View 40.

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Однако, в грядущей новинке блок с камерой будет чётко разделён на два этажа. В верхнем круглом блоке мы можем видеть три объектива. Основной модуль будет построен на базе нового сенсора Sony IMX707Y. Он имеет раскладку пикселей RYYB и оптический формат 1/1,18 дюйма, а больше характеристик будет объявлено уже на презентации смартфона. Предположительно разрешение матрицы – 50 Мп.

Сенсор с раскладкой пикселей RYYB получит и телеобъектив в Huawei P50 Pro+. Но это будет иная матрица Судя по тому, что он не имеет перископной конструкции, кратность оптического зума составит 3x. Третий компонент на верхнем этаже – ультраширокоугольный модуль с матрицей OmniVision OV64A.

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Нижний блок содержит только два модуля – перископный телеобъектив с 10-кратным оптическим увеличением без потери качества и времяпролётная камера для анализа глубины резкости. Также отмечаются 200-кратный программный зум и отсутствие поддержки съёмки видео в формате 8K UHD. Между двух этажей расположились светодиодная вспышка, лазерный помощник автофокуса и надпись Leica, которая говорит на о том, что сотрудничество Leica Camera с Huawei продолжится.

На лицевой панели Huawei P50 Pro+ будет установлен 120-герцевый дисплей диагональ 6,7 дюйма с одинарным отверстием под фронтальную камеру, встроенным дактилоскопом и изогнутыми боковыми гранями. Также отметим защиту от воды класса IP68, 5-нанометровую однокристальную систему Kirin 9000, аккумулятор на 4 800 мА*ч и 16 ГБ оперативной памяти в паре с накопителем вместимостью 512 ГБ.

Анонс Huawei P50, P50 Pro и P50 Pro+ ожидается в конце первой половины 2021 года. Все три смартфона поступят в продажу с фирменной операционной системой HarmonyOS 2.0, которая начнёт поступать на устройства пользователей в виде стабильной версии уже в июне.