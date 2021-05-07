AnTuTu назвал самые мощные флагманы и смартфоны среднего класса
Разработчики AnTuTu опубликовали два рейтинга производительности смартфонов. В первый вошли модели среднего класса, а во второй – флагманы. Все работают на базе операционной системы Android. Рейтинги составлены на основе данных, полученных в течение 1-30 апреля 2021 года.
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Начнём с моделей среднего уровня. Лидером уже почти год остаётся Xiaomi Redmi 10X 5G на базе 7-нанометрового мобильного процессора. Ему бенчмарк присудил 455 838 баллов. При этом версия Pro, которая всё это время делила первые две позиции со стандартным изданием, даже в десятку не попала. Вероятно, здесь причиной является не падение производительности, а то, что смартфон не набрал необходимого количества тестирований в AnTuTu за апрель.
Второе место заняла недавняя новинка iQOO Z3 на чипе 7-нанометровом Snapdragon 768G с 447 608 баллами в активе. Тройку замкнули Huawei nova 8 Pro. В его основе лежит 7-нм однокристальная система Kirin 985. Результат смартфона составил 442 944 балла.
Стандартное издание с тем же мобильным процессором обосновалось двумя строчками ниже. Оно пропустило вперёд модель Honor 30, которая тоже оснащена Kirin 985. И на шестой позиции также расположился смартфон на Kirin 985 – Huawei nova 7.
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Замыкает десятку OPPO Reno5 Pro на 7-нм SoC Snapdragon 765G. Выше него обосновались Honor X10 и Huawei nova 7 SE на 7-нм SoC Kirin 820, а также Xiaomi Redmi Note 9 Pro 5G на базе 8-нанометровой однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 750G.
Теперь перейдём к флагманам. Здесь нет такой россыпи чипов, как в среднем классе. Весь топ-10 оборудован 7-нанометровым мобильным процессором Snapdragon 888. Первую строчку застолбил за собой игровой смартфон Xiaomi Black Sahrk 4 Pro, набрав 860 467 «попугаев».
В топ-3 попали OPPO Find X3 Pro, которому AnTuTu присудил 831 0801 балл, и ещё один геймерский телефон Nubia Red Magic 6 Pro. Последний может похвастаться наличием двух вентиляторов. Результат в бенчмарке составил 828 649 пунктов.
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Первую пятёрку замкнули OnePlus 9 Pro и Lenovo Legion 2 Pro, а вторую открыли vivo X60 Pro+ и vivo iQOO 7. На последних местах оказались флагманы китайской компании Xiaomi. Последнюю позицию занял Xiaomi Mi 11, которое порядка 1% уступило версии Ultra. Ещё чуть выше обосновался OnePlus 9. Заметим, что в топ-10 не нашлось места игровому смартфону ASUS ROG Phone пятого поколения, который тоже оснащается однокристальной системой Snapdragon 888.
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