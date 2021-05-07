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До недавнего времени ходили разговоры о том, что тайваньская компания ASUS представит сразу четыре смартфона флагманского уровня. К ZenFone 8 и ZenFone 8 Pro, которые заменят на рынке модели ZenFone 7 и ZenFone 7 Pro соответственно, прибавятся ещё компактный флагман ZenFone 8 mini и сгибаемый телефон ZenFone 8 Flip. Но, как стало известно, только двумя новинками пополнит свой ассортимент производитель из Тайваня.

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Начнём с модели ASUS ZenFone Flip. Увы, несмотря на название, складываться смартфон не будет. Он получит откидную основную камеру, которая использовалась во всех флагманах двух предыдущих поколений. В её состав войдут три оптических модуля с разрешением 64 Мп, 12 Мп и 8 Мп (основной, ультраширокоугольный и телеобъектив соответственно).

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Модель нового поколения станет третьим в мире смартфоном после флагманов текущего поколения с поддержкой 8K ULTRA HD на фронтальную камеру. Всё дело в том, что откидная камера используется в том числе и в качестве фронталки.

В основу ASUS ZenFone 8 Flip ляжет однокристальная система Snapdragon 888 в паре с 8 ГБ оперативной памяти. Вместимость встроенного флеш-накопителя составит 256 ГБ. Смартфон получит 6,67-дюймовый дисплей на органических светодиодах и интегрированным биометрическим датчиком. Экран обзаведётся поддержкой частоты обновления 90 Гц, а разрешение составит 1 080 x 2 340 пикселей.

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Флагман нового поколения будет оборудован аккумуляторной батареей ёмкостью 5 000 мА*ч с поддержкой быстрой проводной зарядкой мощностью 30 Вт. Масса смартфона составит 230 граммов. В продажу ASUS ZenFone 8 Flip поступит с прошивкой Zen UI на базе операционной системы Android 11 в чёрном и серебристом цветовых решениях.

Под ASUS ZenFone 8 мы увидим ту самую модель, которая в течение многих недель фигурировала на просторах всемирной паутины как ZenFone 8 mini. От варианта Flip грядущая новинка будет отличаться. Во-первых, она получит сдвоенную основную камеру без телеобъектива. Во-вторых, эта самая камера не будет переворачиваться. В-третьих, диагональ экрана уменьшится до 5,92 дюйма. В-четвёртых, в стандартном издании появится отдельная камера для селфи 8-мегапиксельного разрешения.

Модель окажется чуть легче старшей версии. Её масса составит 170 граммов. Ёмкость встроенной батареи уменьшится до 4 000 мА*ч, но мощность быстрой зарядки останется на уровне 30 Вт. Также отмечается модификация с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти, но раньше мы слышали о более продвинутых версиях, включая топовую с 16 ГБ ОЗУ.

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ASUS ZenFone 8 тоже будет доступен в чёрном и серебристой расцветках корпуса. На рынок он поступит с фирменной оболочкой Zen UI и операционной системой Android 11. Стоимость смартфонов пока что не уточняется, а презентация состоится менее чем через неделю, 12 мая 2021 года.