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Verizon Communication, американская телекоммуникационная компания, приняла решение продать весь свой медиабизнес, включая бренды AOL и Yahoo!. Покупателем стал инвестиционный гигант Apollo Global Management, основанный в 1990 году. Новое предприятие будет иметь название Yahoo, а Verizon сохранит в нём 10-процентную долю.

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Все активы Verizon Media Group были оценены в 5 млрд долларов. По итогам первого квартала текущего года доход подразделения составил 1,9 млрд долларов. Ханс Вестеберг, генеральный директор компании Verizon, заявил, что Apollo сможет обеспечить рост всех продуктов за счёт больших инвестиций. Самой продажей медиабизнеса Verizon подчёркивает свою фокусировку на развитии инфраструктуры для обеспечения услуг на базе мобильных сетей нового поколения.

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Напомним, что покупками AOL в 2015 году и Yahoo! в 2017 году компания предприняла попытку стать одним из ключевых игроков на рынке интернет-рекламы. Сделки были оценены в 4,4 млрд долларов и 4,5 млрд долларов соответственно. Verizon хотела навязать конкуренцию Facebook, но инвестициям в развитие онлайн-рекламы не суждены было окупиться.

Американский телекоммуникационный гигант начал распродавать свой медиабизнес ещё в 2019 году, когда была продана платформа Tumblr. В прошлом году компания рассталась с новостным сервисом HuffPost. Теперь же Verizon вместе с Yahoo! и AOL продала также известные онлайн бренды Built By Girls, TechCrunch и Ryot.