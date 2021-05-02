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Китайская компания Xiaomi уже совсем скоро должна начать распространять глобальную стабильную прошивку MIUI 12.5. В Китае обновление с программным обеспечением для местного рынка вышло уже для дюжины смартфонов. А тем временем на мировой арене десять моделей получили MIUI 12.5. Правда, речь идёт о бета-версии. Все смартфоны выпускаются под брендом POCO.

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Международная версия программного обеспечения обойдёт стороной первый девайс бренд, который был выпущен в 2018 году. Сам бренд на тот момент назывался ещё Pocophone и не был независимой компанией. Речь о модели Pocophone F1 на 10-нанометровом мобильном процессоре Snapdragon 845. Всё же он до конца года должен будет получить обновление, но уже без операционной системы Android 11.

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А повезло владельцем более новых смартфонов POCO. Все они вышли в 2020 и 2021 годах. В 2019 году под этим брендом китайская компания не выпустила ни одной модели. Для начала отметим, что глобальная версия MIUI 12.5 Beta для индийского рынка стала доступна бюджетным решениям POCO C3, POCO M2/M2 Pro, POCO X3 и POCO X2, а также середнякам POCO X3 и POCO X3 Pro.

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POCO M3 и POCO X3 Pro получили вместе с полноценной глобальной бета-версией прошивки также европейскую и российскую сборки. Вместе с ними в список вошли середняк POCO X3 NFC, а также доступные флагманы POCO F2 Pro и POCO F3 на 7-нанометровых мобильных процессорах Snapdragon 865 и Snapdragon 870 соответственно.

Отметим, что между POCO X3, который продаётся в Индии и POCO X3 NFC для российского рынка есть два отличия. Версия для нашего региона получила аккумуляторную батарею ёмкостью 5 160 мА*ч и поддержку технологии Near Field Communication. Индийский же вариант остался без NFC, но ёмкость АКБ увеличена у него до 6 000 мА*ч.

Компания Xiaomi пока что не уточняет, когда эти смартфоны получат стабильную глобальную версию MIUI 12.5. Но в любом случае придётся подождать, поскольку первыми в очереди на получение новой ревизии программного обеспечения стоят флагманы семейств Xiaomi Mi 10, Xiaomi Mi 10T и Xiaomi Mi 11. Им прошивку обещали ещё в начале апреля, но прошёл месяц, а они всё ещё остаются на MIUI 12.