Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Компания Samsung и официальные партнёры распродают последние смартфоны флагманского уровня 2020 года. В частности, модель Samsung Galaxy S20 Ultra доступна со скидкой свыше 25%. Флагман прошлого поколения поступил в продажу чуть более года назад и сейчас стоит дешевле, чем самая доступная модель семейства Samsung Galaxy S21.

реклама

Средняя цена в России с конца осени прошлого года по март этого года плавно снижалась и упала с 90 000 рублей до 74 000 рублей. Однако, в апреле стоимость выросла до 80 000 рублей. Но сейчас в магазине «Ситилинк» все желающие смогут купить Samsung Galaxy S20 Ultra со скидкой 25 000 рублей.

анонсы и реклама 10Tb WD за 48 990р - новые цены на харды 8Tb Seagate за 33 000р - новые цены на харды 2Tb SSD Samsung 870 EVO MZ - 25 490р 6Tb WD за 32 000р - новые цены на харды SSD Samsung 870 QVO 8Tb - 79 590р Дешевая MSI RTX 3060 в Ситилинке Большое поступление RTX 3070 в Ситилинк Ситилинк привез кучу RTX 3080 - смотри цену 7500р скидка на 1Tb SSD в Регарде

Смартфон доступен в модификации с 12 ГБ оперативки и встроенным накопителем на 128 ГБ. После очередного снижения стоимости цена модели упала с 94 990 рублей до 69 990 рублей. Если смотреть на старт продаж, то флагман подешевел уже на 40 000 рублей.

реклама

Samsung Galaxy S20 Ultra имеет несколько недостатков. Например, 7-нанометровый процессор Exynos 990, который по всем фронтам уступает чипсету Snapdragon 865. Ещё один компромисс, на который придётся пойти покупателям – невозможность выбрать режим 120 Гц и максимальное разрешение экрана (WQHD). К слову, эту проблему уже решили в Galaxy S21 Ultra. Но стоит он почти 100 000 рублей в топовой комплектации.

Разрешение основной камеры составляет 108 Мп + 48 Мп + 12 Мп + 0,3 Мп. Она может снимать видео в 8K и имеет полноценный перископный телеобъектив. В 48-Мп модуле кратность оптического зума составляет 4x. Фронтальная камера построена на 40-Мп сенсоре. Долгое время это было рекордом, пока компания vivo не начала выпускать смартфоны с 44-Мп селфи-модулями.

Герой заметки имеет все основные интерфейсы, за исключением Mini-Jack. Ёмкость встроенной батареи составила 5 000 мА*ч, мощность быстрой зарядки по проводу – 45 Вт, а беспроводным путём – 15 Вт. К слову, у Galaxy S21 Ultra урезали проводную подзарядку до 25 Вт. Также отметим защиту от воды IP68, операционную систему Android 11 с надстройкой One UI 3.1 и стереодинамики от AKG.