15 смартфонов Xiaomi и Redmi лишились сервисов Google
Сегодня мы писали, что Google Mobile Services вернутся на смартфоны компании Huawei вместе с новой проприетарной операционной системой HarmonyOS 2.0. А тем временем полтора десятка моделей Xiaomi лишились программного обеспечения Google.
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О том, что на смартфоны Xiaomi, которые продаются в Китае, нельзя будет устанавливать Google Mobile Services, китайская компания официально заявила ещё в начале нынешнего года. Но теперь пользователи, которые заказали некоторые устройства из Поднебесной, сами в этом убедились.
Зимой представители пекинского производителя заявили о некорректной работе ПО Google в девайсах с предустановленной китайской версией прошивки MIUI. В связи с этим было принято решение отключить возможность установки Google Mobile Services на смартфоны, ориентированные на внутренний рынок. Блокировка появляется в оболочке MIUI 12.5.
На данный момент пользоваться Google Mobile Services нельзя на 15 моделях Xiaomi. В этот список входят флагманы семейств Xiaomi Mi 11 и Xiaomi Mi 10, доступные флагманские модели Redmi K40, включая недавнюю новинку Redmi K40 Gaming Edition, а также Redmi K30S, Xiaomi Mi 9 SE и два устройства Mi CC9.
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В отличие от Huawei, которая смогла заблокировать саму инсталляцию приложений Google, включая магазин программного обеспечения Google Play, на свои смартфоны, Xiaomi разрешает саму установку ПО Google. Однако, система не позволит войти в существующую учётную запись Google или создать новый аккаунт.
В будущем такая же судьба ждёт ещё около двух десятков моделей, которые уже были анонсированы. Сейчас в программе закрытого бета-тестирования китайской версии прошивки участвует более трёх десятков смартфонов. Все они рано или поздно тоже получат MIUI 12.5. Но стоит отметить, что подавляющее большинство этих устройств имеют глобальные версии с нормально функционирующими Google Mobile Services.
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