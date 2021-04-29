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Компания Huawei в 2016 году начала разработку программного обеспечения Harmony OS. В то время у производителя дела шли вверх, и изначально операционная система была ориентирована на устройства умного дома. Однако, со временем Huawei пришлось расширять перечень устройств, которые получат Harmony OS. Причиной тому стали американские санкции.

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Ранее компания заявляла, что новое программное обеспечение станет операционной системой Интернета Всего. Она будет доступна для телевизоров, смарт-часов, смартфонов и планшетных компьютеров китайского производителя.

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Несмотря на то, что Harmony OS заменит в телефонах и планшетах прошивку EMUI и операционную систему Android 10, представители китайской компании заявили, что полноценной заменой в мировом масштабе она для Android не станет. До конца текущего года Huawei обещает выпустить программное обеспечение на 300 млн устройств. Причём 100 млн из них – гаджеты Интернета вещей.

Что касается смартфонов, сейчас китайский производитель рассылает последнюю бета-версию Harmony OS 2.0 для разработчиков. После этого начнётся распространение первой публичной бета-версии операционной системы. Developer Beta 3 доступна почти для двух десятков устройств. Среди них флагманы семейств Huawei Mate 40, Mate 30 и P40, сгибаемый смартфон Mate X2, планшеты серии MatePad, а также телевизоры Smart Screen.

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Как стало известно, будущие смартфоны компании Huawei получат сразу из коробки операционную систему Harmony OS 2.0. Выпускать телефоны с EMUI 11 и Android 10 производитель больше не будет. Первым новую версии ОС сразу из коробки получит Huawei Mate 40 Pro 4G. Смартфон был анонсирован совсем недавно. Его представили вместе с Huawei Mate X2 4G и Huawei nova 8 Pro 4G. Вероятно, и они с Harmony OS 2.0 поступят в продажу. Несмотря на анонс, компания не назвала стоимость новинок и сроки выхода на рынок.