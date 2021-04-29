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Xiaomi в начале 2021 года представила смартфон Redmi Note 9T в Европе. Он стал международной версией модели Redmi Note 9 5G, которая была анонсирована в Китае в средине четвёртого квартала прошлого года. В скором времени будет выпущен телефон нового поколения, который будет называться Xiaomi Redmi Note 10T.

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Смартфоны серии Redmi Note китайская компания выпускает с 2019 года. Грядущая новинка станет уже третьим решением после Redmi Note 8T и Redmi Note 9T (на изображении ниже). Но если модель девятого поколения существенно в лучшую сторону отличается от предшественницы, то к Redmi Note 10T как к полноценной замене январской новинке есть ряд вопросов.

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Из общего отметим тройную основную камеру разрешением 48 Мп + 2 Мп + 2 Мп с поддержкой 4K UHD при 30 к/сек, выход под наушники, NFC, адаптеры Wi-Fi 5, Bluetooth 5, модуль GPS и пластиковый корпус со стеклом на лицевой панели. В каждом смартфоне установлен аккумулятор ёмкостью 5 000 мА*ч с 18-ваттной быстрой зарядкой и боковой биометрический сенсор. Программной платформой служит прошивка MIUI 12.

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Свои сильные стороны у Xiaomi Redmi Note 10T в сравнении с Redmi Note 9T тоже имеются. Во-первых, дисплей с повышенной частотой обновления (90 Гц вместо 60 Гц). Во-вторых, операционная система Android 11 сразу из коробки. Это значит, что в будущем новинка получит на одно обновление ОС больше. В-третьих, защита от брызг.

Но недостатки способны перекрыть все преимущества. Разрешение фронтальной камеры снижено с 13 Мп до 8 Мп. Кроме того, грядущая новинка останется без стереофонических динамиков и получит скромный 7-нанометровый мобильный процессор Dimensity 700 вместо Dimensity 800U.

По части внешнего облика смартфоны будут заметно отличаться. Во-первых, отверстие с фронтальной камерой сместится с левого угла в центр. Во-вторых, дизайн основной камеры полностью изменится, а сама площадка будет установлена не по центру, а в левом углу тыльной панели.

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Xiaomi Redmi Note 9T в России появился по цене от 20 000 рублей. Сейчас купить смартфон в модификации с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ пользовательской памяти можно менее чем з 19 000 рублей в официальной рознице. Ожидается, что Redmi Note 10T окажется ещё дешевле. По предварительной информации, базовая версия с 4 ГБ ОЗУ и накопителем на 64 ГБ обойдётся в 17 000 рублей. Именно столько сейчас в России стоит Redmi Note 10 на Snapdragon 678 c экраном AMOLED и стереодинамиками, но без NFC.