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Китайская компания Xiaomi готовит к анонсу новый смартфон под брендом POCO. Он будет называться POCO F3 GT и станет чуть изменённой версией модели POCO F3, которая уже продаётся в России. Анонс будущей новинки состоится в следующем месяце.

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POCO F3 GT нельзя назвать ни упрощённой, ни улучшенной версией стандартного издания. С одной стороны, мы получим более скромный 6-нанометровый мобильный процессор Dimensity 1200 вместо 7-нанометровой однокристальной системы Snapdragon 870. С другой стороны, грядущая новинка предложит лучшую камеру, более ёмкий аккумулятор и быструю зарядку по проводу.

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Смартфон будет комплектоваться 6,67-дюймовым дисплеем с частотой обновления 120 Гц и частотой дискретизации 480 Гц. Он получит боковой биометрический сенсор и будет заключён в корпус, защищённый от воды и пыли по стандарту IP53. Всё это мы увидели и в POCO F3.

Разрешение основной камеры в POCO F3 GT составит 64 Мп + 8 Мп + 2 Мп вместо 48 Мп + 8 Мп + 5 Мп. Ёмкость встроенной батареи будет повышена с 4 520 мА*ч до 5 065 мА*ч, а мощность быстрой проводной зарядки – с 33 Вт до 67 Вт. При этом фронтальная камера получит 16-мегапиксельный сенсор вместо 20-мегапиксельного. Набор интерфейсов идентичный – USB-C, NFC, Wi-Fi / Bluetooth. Выход под наушники смартфону не достанется.

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Как и большинство моделей бренда POCO, грядущая новинка дебютирует в Индии. Однако, презентация может состояться позже, чем планировалось. Уже несколько дней в Индии фиксируют свыше 300 000 новых случаев заражения коронавирусом. По этой причине компании Realme пришлось перенести анонс своей новинки.

Судя по всему, презентация Xiaomi POCO F3 GT состоится не раньше второй половины мая текущего года. В продаже модель появится с прошивкой MIUI 12.5 сразу из коробки и с предустановленной операционной системой Android 11. Стоимость составит примерно 310-420 долларов в зависимости от объёмов оперативной и встроенной памяти.