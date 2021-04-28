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Samsung Galaxy M42 получил Snapdragon 750G, 120-Гц дисплей и NFC по цене от 295 долларов

Старт продаж состоится 1 мая этого года.
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Южнокорейская компания Samsung анонсировала смартфон среднебюджетного класса, информация о котором впервые появилась ещё на прошлой неделе. Новинка называется Samsung Galaxy M42. Она поддерживает сотовые сети пятого поколения, имеет свежее программное обеспечение и экран с повышенной частотой обновления изображения.

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Samsung Galaxy M42 оснащается 8-нанометровой однокристальной системой Snapdragon 750G. Чипсет выполнен по нормам 8-нанометровой технологии и имеет пиковую частоту 2,2 ГГц. За графику в мобильном процессоре отвечает ускоритель Adreno 619. Чип дополняется 6/8 ГБ оперативной памяти LPDDR4x. Встроенный накопитель типа UFS 2.1 имеет вместимость 128 ГБ вне зависимости от модификации.

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В смартфоне установлена 6,6-дюймовая панель Super AMOLED типа Infinity-U. Матрица на органических светодиодах характеризуется поддержкой частоты обновления 120 Гц и HDR10. Максимальная яркость составляет 800 нит. А вот разрешение скромное – 1600 x 720 пикселей, то есть HD+ с соотношением сторон 20 к 9. При этом новинка отличается интегрированным в дисплей сканером отпечатков пальцев.

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Samsung Galaxy M42 получил Quad-камеру разрешением 48 Мп + 8 Мп + 5 Мп + 5 Мп. Она имеет PDAF, но осталась без телеобъектива и оптической стабилизации изображения. Заявлена поддержка 4K при 30 к/сек и Full HD при 60 к/сек. Во фронтальной камере установлен 20-мегапиксельный датчик изображения, который может распознавать лица.

Ёмкость встроенной батареи составляет 5 000 мА*ч. Аккумулятор получил поддержку 15-ваттной быстрой зарядки по проводу. Да борту новинки также есть адаптеры Wi-Fi 5 и Bluetooth 5. Также отметим NFC, GPS, слот для microSD, выход под наушники и порт USB Type-C. Корпус смартфона изготовлен из пластика. Габаритные размеры составили 164,4 x 75,9 x 8,6 мм при массе 190 граммов. Защита от воды отсутствует.

Samsung Galaxy M42 поступит в продажу с предустановленной операционной системой Android 11 и фирменной прошивкой One UI 3.1. Пользователям будут доступны расцветки Prism Dot Black и Prism Dot Gray. Стоимость модификаций с 6 ГБ и 8 ГБ оперативной памяти составила 295 долларов и 320 долларов соответственно. Первые покупатели смогут сэкономить около 30 долларов. Старт продаж намечен на 1 мая текущего года.

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