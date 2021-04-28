Майская распродажа – Windows 10 Pro за $7.70 и скидки на ПО до 58%
Хоть майские праздники ещё не начались, в магазине KeysOff уже стартовала распродажа ключей для программного обеспечения, приуроченная к ним. По акции вы можете купить лицензии для Windows 10 и Office по скидкам до 58%. Также на сайте магазина есть много других интересных предложений, которые могут вам понравиться.
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Ассортимент
К распродаже ключей мы ещё вернёмся, а пока пройдёмся по ассортименту интернет-магазина. В первую очередь стоит отметить его заточенность под геймеров. На сайте магазина можно найти несколько десятков игр, которые для удобства отсортированы по разным категориям.
Например, за 60 долларов вы можете приобрести популярную игру Resident Evil 3 с активацией через сервис Steam. Полное издание Horizon Zero Dawn со всеми дополнениями сейчас стоит примерно 50 долларов. Для фанатов баскетбола можно отметить NBA 2K21. Кроме того, в разделе Steam есть много других предложений в ценовом сегменте от 35 долларов до 70 долларов.
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Если вы являетесь ярым сторонником магазина Origin, есть на сайте KeysOff предложения и для вас. Например, футбольный симулятор FIFA 21, выпущенный в середине осени прошлого года. Приобрести код для активации можно чуть менее чем за 72 доллара. В этой же категории есть несколько других игр, включая Battlefield V стоимостью 70 долларов.
Пострелять врагов можно не только в Battlefield V, но и в Call of Duty. Часть Modern Warfare 2019 года стоит 70 долларов. За столько же продаётся и Black Ops 4. Ключи активации для каждой игры продаются в категории Battlenet Games.
Ещё один раздел – Epic Games. Тут в первую очередь вас ждут несколько изданий Borderlands 3 и дополнения. Например, сама игра стоит 70 долларов, а издание Deluxe Edition – более чем в полтора раза дороже (116 долларов). Также отметим сезонный пропуск, за которого нужно заплатить почти столько же, сколько за саму игру – примерно 60 долларов.
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И последний раздел – Uplay. В первую очередь здесь представлены игры из фирменного магазина Ubisoft. Например, шестая часть Far Cry и новинка «Кредо убийцы – Вальхалла». Но есть и «засланные казачки», которые ошиблись категорий. Например, Star Wars Jedi – Fallen Order. Все игры стоят от 60 долларов до 75 долларов.
Распродажа
А вот теперь самое время рассмотреть наиболее привлекательные предложения распродажи в магазине KeysOff, которая приурочена к майским праздникам. Для начала поговорим о ключах, приобрести которые можно со скидкой 45%. Для этого нужно использовать промокод BFLE45.
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Например, около 9 долларов стоит с учётом 45-процентной скидки CD-Key для операционной системы Windows 10 Home (32/64 бит). Ещё немного можно сэкономить на покупке двух ключей. С тем же промокодом цена составит только 15 долларов вместо 18 долларов. То есть один CD-Key для домашнего издания операционной системы стоит в среднем порядка семи с половиной долларов.
На распродаже доступно профессиональное издание программного обеспечения. Причём стоит оно примерно на 1 доллар дешевле. Так, акционная стоимость ключа для Windows 10 Professional составляет около 8 долларов. Два CD-Key стоят лишь на 4 доллара дороже. Таким образом, при покупке комплекта один ключ в среднем вам обойдётся примерно в 6 долларов.
Цены указаны уже со скидкой, то есть вводить промокоды не нужно. Также без промокода по акции можно купить программное обеспечение Microsoft Office. Офисный софт доступен по цене приблизительно 22 доллара и 29 долларов за редакции 2016 Professional Plus и 2019 Professional Plus соответственно.
И в завершение ещё несколько предложений со скидкой 58% рассмотрим. Чтобы получить её, нужно указать промокод BFLE58. 58-процентная скидка действует как на MS Office в комплекте с операционной системой, так и на отдельные офисные программы из пакета.
Около 41 доллара нужно отдать за 6-месячную подписку на Microsoft Office 365. Семейный тарифный план предполагает сразу шесть ключей для программного обеспечения, то есть в рамках семейной подписки софтом может пользоваться шесть человек.
За 27 долларов примерно можно купить набор MS Office 2016 Professional Plus вместе с профессиональным изданием операционной системы Windows 10. В то же время Windows 10 Pro в паре с MS Office 2019 года обойдётся в 36 долларов.
Отдельно отметим серверные операционной системы Windows Server 2019 Standard и Datacenter. Ключ для каждой стоит приблизительно по 23 доллара. Около 40 долларов с учётом 58-процентной скидки нужно заплатить за Microsoft SQL Server 2019 Standard (5 шт.).
Заметим, что в случае с операционными системами Windows речь идёт об OEM-лицензии, которая привязывается к «железу» персонального компьютера. При его замене придётся приобретать лицензию ещё раз. Все точные цены и ссылки на магазин вы найдёте в таблице ниже.
Регистрация
Магазин KeysOff отличается тем, что для покупки ключей в нём не требуется регистрация личного аккаунта. Но при желании сделать это можно. Для создания новой учётной записи нужно только придумать пароль и указать действующий адрес электронной почты. К слову, рекомендуется использоваться сервисы Yahoo, Gmail и Hotmail.
Важно указывать e-mail, к которому вы имеете доступ. Связано это с тем, что после оплаты именно на эту почту будет отправлено письмо, содержащее купленный ключ для операционной системы или другого программного обеспечения вместе с инструкцией по активации.
После регистрации интернет-магазин может отправить приветственное письмо, в котором будет содержаться бонусный промокод. К сожалению, суммировать несколько скидок по разным промокодам нельзя.
При возникновении вопросов вы можете связаться со службой поддержки, отправив письмо по адресу service@keysoff.com. Есть и второй способ связи с представителями KeysOff. Причём часто он позволяет получить ответ на интересующий вопрос намного оперативнее. Это живой чат, доступный прямо на сайте интернет-магазина.
Оплата
И в завершение материала рассмотрим процедуру заказа и оплаты ключей в магазине KeysOff. Для начала добавим в корзину Windows 10 Home и Windows 10 Professional. Стоимость составляет 16,32 доллара и 7,70 доллара соответственно.
Цена профессионального издания уже указана со всеми возможными скидками. В корзине нужно вести промокод BFLE45. Он снизит стоимость Windows 10 Home почти на 15 долларов. В итоге мы получаем по одной лицензии на Windows 10 Home и Windows 10 Professional на общую сумму порядка 26 долларов.
Нажимая Proceed to Checkout, мы переходим к оплате нашего заказа. Для начала магазин предложит авторизироваться, если вы этого ранее не сделали. В случае отсутствия учётной записи, можно создать её или остаться гостем.
После заполнения всех форм нужно выбрать, как именно будем платить. Варианта только два – через сервис Cwalletco или сразу с карт Visa и Mastercard. Если вы хотите рассчитаться через платёжную систему PayPal, нужно выбирать первую опцию (Cwalletco). После оплаты ключи будут отправлены на e-mail.
|
Ключи
|
№
|
Продукт
|
Цена
|
Промокод
|
Цена по акции
|
В магазин
|
1
|
Widnows 10 Pro | 1 шт.
|
|
$7.70
|
2
|
Windows 10 Pro | 2 шт.
|
$11.80
|
3
|
MS Office 2016 Pro Plus | 1 шт.
|
$22.05
|
4
|
MS Office 2019 Pro Plus | 1 шт.
|
$29.22
|
|
5
|
Windows 10 Home | 1 шт.
|
$16.32
|
BFLE45
|
$8.97
|
6
|
Windows 10 Home | 2 шт.
|
$27.14
|
BFLE45
|
$14.93
|
|
7
|
Windows 10 Pro + MS Office 2016 Pro Plus | 1 шт.
|
$65.12
|
BFLE58
|
$27.35
|
8
|
Windows 10 Pro + MS Office 2019 Pro Plus | 1 шт.
|
$85.96
|
BFLE58
|
$36.10
|
9
|
MS Office 365 Family | 6 шт. | 6 месяцев
|
$98.39
|
BFLE58
|
$41.32
|
10
|
Windows Server 2019 Essentials | 1 шт.
|
$54.31
|
BFLE58
|
$22.81
|
11
|
Windows Server 2019 Datacenter | 1 шт.
|
$54.21
|
BFLE58
|
$22.77
|
12
|
Microsoft SQL Server 2019 Standard | 5шт.
|
$92.24
|
BFLE58
|
$38.74
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