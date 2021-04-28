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Хоть майские праздники ещё не начались, в магазине KeysOff уже стартовала распродажа ключей для программного обеспечения, приуроченная к ним. По акции вы можете купить лицензии для Windows 10 и Office по скидкам до 58%. Также на сайте магазина есть много других интересных предложений, которые могут вам понравиться.

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Ассортимент

К распродаже ключей мы ещё вернёмся, а пока пройдёмся по ассортименту интернет-магазина. В первую очередь стоит отметить его заточенность под геймеров. На сайте магазина можно найти несколько десятков игр, которые для удобства отсортированы по разным категориям.

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Например, за 60 долларов вы можете приобрести популярную игру Resident Evil 3 с активацией через сервис Steam. Полное издание Horizon Zero Dawn со всеми дополнениями сейчас стоит примерно 50 долларов. Для фанатов баскетбола можно отметить NBA 2K21. Кроме того, в разделе Steam есть много других предложений в ценовом сегменте от 35 долларов до 70 долларов.

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Если вы являетесь ярым сторонником магазина Origin, есть на сайте KeysOff предложения и для вас. Например, футбольный симулятор FIFA 21, выпущенный в середине осени прошлого года. Приобрести код для активации можно чуть менее чем за 72 доллара. В этой же категории есть несколько других игр, включая Battlefield V стоимостью 70 долларов.

Пострелять врагов можно не только в Battlefield V, но и в Call of Duty. Часть Modern Warfare 2019 года стоит 70 долларов. За столько же продаётся и Black Ops 4. Ключи активации для каждой игры продаются в категории Battlenet Games.

Ещё один раздел – Epic Games. Тут в первую очередь вас ждут несколько изданий Borderlands 3 и дополнения. Например, сама игра стоит 70 долларов, а издание Deluxe Edition – более чем в полтора раза дороже (116 долларов). Также отметим сезонный пропуск, за которого нужно заплатить почти столько же, сколько за саму игру – примерно 60 долларов.

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И последний раздел – Uplay. В первую очередь здесь представлены игры из фирменного магазина Ubisoft. Например, шестая часть Far Cry и новинка «Кредо убийцы – Вальхалла». Но есть и «засланные казачки», которые ошиблись категорий. Например, Star Wars Jedi – Fallen Order. Все игры стоят от 60 долларов до 75 долларов.

Распродажа

А вот теперь самое время рассмотреть наиболее привлекательные предложения распродажи в магазине KeysOff, которая приурочена к майским праздникам. Для начала поговорим о ключах, приобрести которые можно со скидкой 45%. Для этого нужно использовать промокод BFLE45.

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Например, около 9 долларов стоит с учётом 45-процентной скидки CD-Key для операционной системы Windows 10 Home (32/64 бит). Ещё немного можно сэкономить на покупке двух ключей. С тем же промокодом цена составит только 15 долларов вместо 18 долларов. То есть один CD-Key для домашнего издания операционной системы стоит в среднем порядка семи с половиной долларов.

На распродаже доступно профессиональное издание программного обеспечения. Причём стоит оно примерно на 1 доллар дешевле. Так, акционная стоимость ключа для Windows 10 Professional составляет около 8 долларов. Два CD-Key стоят лишь на 4 доллара дороже. Таким образом, при покупке комплекта один ключ в среднем вам обойдётся примерно в 6 долларов.

Цены указаны уже со скидкой, то есть вводить промокоды не нужно. Также без промокода по акции можно купить программное обеспечение Microsoft Office. Офисный софт доступен по цене приблизительно 22 доллара и 29 долларов за редакции 2016 Professional Plus и 2019 Professional Plus соответственно.

И в завершение ещё несколько предложений со скидкой 58% рассмотрим. Чтобы получить её, нужно указать промокод BFLE58. 58-процентная скидка действует как на MS Office в комплекте с операционной системой, так и на отдельные офисные программы из пакета.

Около 41 доллара нужно отдать за 6-месячную подписку на Microsoft Office 365. Семейный тарифный план предполагает сразу шесть ключей для программного обеспечения, то есть в рамках семейной подписки софтом может пользоваться шесть человек.

За 27 долларов примерно можно купить набор MS Office 2016 Professional Plus вместе с профессиональным изданием операционной системы Windows 10. В то же время Windows 10 Pro в паре с MS Office 2019 года обойдётся в 36 долларов.

Отдельно отметим серверные операционной системы Windows Server 2019 Standard и Datacenter. Ключ для каждой стоит приблизительно по 23 доллара. Около 40 долларов с учётом 58-процентной скидки нужно заплатить за Microsoft SQL Server 2019 Standard (5 шт.).

Заметим, что в случае с операционными системами Windows речь идёт об OEM-лицензии, которая привязывается к «железу» персонального компьютера. При его замене придётся приобретать лицензию ещё раз. Все точные цены и ссылки на магазин вы найдёте в таблице ниже.

Регистрация

Магазин KeysOff отличается тем, что для покупки ключей в нём не требуется регистрация личного аккаунта. Но при желании сделать это можно. Для создания новой учётной записи нужно только придумать пароль и указать действующий адрес электронной почты. К слову, рекомендуется использоваться сервисы Yahoo, Gmail и Hotmail.

Важно указывать e-mail, к которому вы имеете доступ. Связано это с тем, что после оплаты именно на эту почту будет отправлено письмо, содержащее купленный ключ для операционной системы или другого программного обеспечения вместе с инструкцией по активации.

После регистрации интернет-магазин может отправить приветственное письмо, в котором будет содержаться бонусный промокод. К сожалению, суммировать несколько скидок по разным промокодам нельзя.

При возникновении вопросов вы можете связаться со службой поддержки, отправив письмо по адресу service@keysoff.com. Есть и второй способ связи с представителями KeysOff. Причём часто он позволяет получить ответ на интересующий вопрос намного оперативнее. Это живой чат, доступный прямо на сайте интернет-магазина.

Оплата

И в завершение материала рассмотрим процедуру заказа и оплаты ключей в магазине KeysOff. Для начала добавим в корзину Windows 10 Home и Windows 10 Professional. Стоимость составляет 16,32 доллара и 7,70 доллара соответственно.

Цена профессионального издания уже указана со всеми возможными скидками. В корзине нужно вести промокод BFLE45. Он снизит стоимость Windows 10 Home почти на 15 долларов. В итоге мы получаем по одной лицензии на Windows 10 Home и Windows 10 Professional на общую сумму порядка 26 долларов.

Нажимая Proceed to Checkout, мы переходим к оплате нашего заказа. Для начала магазин предложит авторизироваться, если вы этого ранее не сделали. В случае отсутствия учётной записи, можно создать её или остаться гостем.

После заполнения всех форм нужно выбрать, как именно будем платить. Варианта только два – через сервис Cwalletco или сразу с карт Visa и Mastercard. Если вы хотите рассчитаться через платёжную систему PayPal, нужно выбирать первую опцию (Cwalletco). После оплаты ключи будут отправлены на e-mail.

Ключи № Продукт Цена Промокод Цена по акции В магазин 1 Widnows 10 Pro | 1 шт.

$7.70 Купить 2 Windows 10 Pro | 2 шт. $11.80 Купить 3 MS Office 2016 Pro Plus | 1 шт. $22.05 Купить 4 MS Office 2019 Pro Plus | 1 шт. $29.22 Купить

5 Windows 10 Home | 1 шт. $16.32 BFLE45 $8.97 Купить 6 Windows 10 Home | 2 шт. $27.14 BFLE45 $14.93 Купить

7 Windows 10 Pro + MS Office 2016 Pro Plus | 1 шт. $65.12 BFLE58 $27.35 Купить 8 Windows 10 Pro + MS Office 2019 Pro Plus | 1 шт. $85.96 BFLE58 $36.10 Купить 9 MS Office 365 Family | 6 шт. | 6 месяцев $98.39 BFLE58 $41.32 Купить 10 Windows Server 2019 Essentials | 1 шт. $54.31 BFLE58 $22.81 Купить 11 Windows Server 2019 Datacenter | 1 шт. $54.21 BFLE58 $22.77 Купить 12 Microsoft SQL Server 2019 Standard | 5шт. $92.24 BFLE58 $38.74 Купить