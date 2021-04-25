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Китайская компания Xiaomi четыре месяца назад представила новую версию программного обеспечения MIUI. Несмотря на то, что с момента презентации MIUI 12 прошло более полугода, производитель решил анонсировать оболочку MIUI 12.5, а не MIUI 13. При этом над тринадцатой ревизией работа ведётся давно. По словам представителей Xiaomi, это одна из причин задержки обновлений.

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Три месяца компания не выпускала MIUI 12.5 Stable на свои смартфоны ни в Китае, ни на глобальном рынке. Релиз прошивки перенесли на начало апреля. Однако, планы немного изменились, и уже в последних числах марта некоторые пользователи начали получать апдейты. Производитель из Поднебесной выпустил обновление для Xiaomi Mi 11, флагмана нового поколения, и для прошлогоднего камерофона Xiaomi Mi 10 Ultra.

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Позже к ним добавилось ещё несколько устройств, включая Xiaomi Mi 11 Pro и Xiaomi Mi 11 Ultra, мартовские новинки с продвинутыми камерами. Однако, из-за ошибок с программным обеспечение компании пришлось отозвать обновления. Всего же почти за месяц производитель обновил до MIUI 12.5 Stable только семь устройств. И на этом лавочка временно закрывается.

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На этой неделе Xiaomi объявила, что флагманы Mi 11 Pro и Mi 11 Ultra на процессоре Snapdragon 888 всё же получили своё обновление прошивки. Кроме того, стабильная версия оболочки уже доступна для бюджетника Xiaomi Mi 9 SE, выпущенного в начале 2019 года, и для флагманских моделей прошлого поколения Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro. Они появились в феврале прошлого года.

На этом первый этап закончен. До 30 апреля производитель не планирует обновлять программное обеспечение своих смартфонов до версии MIUI 12.5. В последний день этого месяца стартует вторая волна распространения стабильной прошивки в Китае. Она захлестнёт несколько доступных моделей наряду с флагманами 2019 года.

Параллельно с начала второго этапа распространения обновления в Китае компания начнёт рассылку стабильной версии MIUI 12.5 на международном рынке. На первом этапе, который изначально был запланирован на начало апреля, стабильную глобальную прошивку получат только флагманские смартфоны, анонсированные в течение минувшего года. Это Xiaomi Mi 11, Mi 10 Pro, Mi 10, Mi 10T и Mi 10T Pro.

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Также отметим, что в середине апреля стартовало бета-тестирование российской MIUI 12.5. О выходе стабильной версии программного обеспечения в России пока что не говорится. Но рано или поздно её получат все смартфоны, представленные в течение двух лет.