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Китайский производитель Huawei выпустил прошивку EMUI 11 для 15 устройств, в том числе и для одного планшетного компьютера. Также аналог оболочки в виде Magic UI 4.0 стала доступна для пяти смартфонов бренда Honor, который был продан в конце прошлого года. Несмотря на продажу, модели Honor всё ещё получают прошивку Magic UI, а не какую-либо новую собственную оболочку.

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Пять смартфонов семейства Huawei Mate 30 получили EMUI 11 под номером v11.0.0.176. Это означает, что они уже готовы к переходу на операционную систему Harmony OS 2.0. Вместе с новой версией программного обеспечения флагманы 2019 года обзавелись патчем безопасности ОС Android за март.

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Без обновления оставили лишь Huawei Mate 30E Pro 5G. Также отметим, что версия Pro без поддержки мобильных сетей пятого поколения получил европейскую стабильную версию EMUI 11 под номером v11.0.0.180 с мартовской заплаткой безопасности, которая устранила две критические уязвимости.

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Среди моделей 40-й серии актуальную глобальную сборку программного обеспечения получил только Huawei Mate 40 Pro. Обновление под номером v11.0.0.173 принесло патч безопасности за март, устраняющий две уязвимости.

Семейства Huawei P30 и Huawei P40 получили европейскую версию EMUI 11. Для Huawei P30, P30 Pro и P30 Pro New Edition вышла версия v11.0.0.147 с патчем безопасности операционной системы за февраль. В то же время Huawei P40, P40 Pro и P40 Pro+ получили апдейт под номером v11.0.0.180 с заплаткой за март. Недавнюю новинку Huawei P40 4G оставили без обновления.

Также отметим выпуск китайской стабильной прошивки v11.0.0.143, которая повышает стабильность системы, для Huawei nova 7 5G и продолжение рассылки глобальной EMUI 11.0.0.138 для Huawei nova 5T с мартовским патчем безопасности. Европейскую версию EMUI 11.0.0.168 с заплаткой за март получил планшетный компьютер Huawei MatePad Pro.

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Пять смартфонов компании Honor тоже получили новую версию программного обеспечения с мартовским патчем безопасности операционной системы, который устраняет две критические уязвимости. В Китае модели пока ещё текущего поколения Honor 30, Honor 30 Pro и Honor 30 Pro+ обзавелись Magic UI 4.0.0.168. В России прошивка Magic UI 4 под номером v11.0.0.142 стала доступна для Honor 20 и Honor 20 Pro.

Как и раньше, оболочка всё ещё строится на базе операционной системы Android 10. Судя по всему, ОС Android 11 в смартфонах Huawei и Honor мы не увидим. Проверить наличие обновления можно в настройках и через приложение «Поддержка».