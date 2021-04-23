Lenovo возвращается на российский рынок смартфонов после четырёх лет отсутствия
Китайская компания Lenovo приняла решение вернуться на российский рынок умных телефонов. Смартфоны отсутствовали в Российской Федерации в течение четырёх лет. В апреле 2017 года производитель решил прекратить продажу сотовых аппаратов Lenovo. Но из рынка компания не ушла – она сосредоточилась на продвижении моделей Motorola, которые так и не стали популярными.
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Почти два года назад в Сети появилась информация о возвращении Lenovo в России при поддержке компании Mobilidi. Однако, эти слухи оперативно были опровергнуты генеральным директором российского подразделения Александром Катаевым.
Первой новинкой после четырёхлетнего перерыва станет модель среднебюджетного класса Lenovo K12 Pro. Смартфон будет доступен в нескольких магазинах, включая «Ситилинк» и онлайн-магазин компании. Первые покупатели смогут приобрести устройство за 13 990 рублей. В мае цена возрастёт на 1 000 рублей и составит 14 990 рублей.
Новинка оборудована 11-нанометровым мобильным процессором Snapdragon 662 в паре с 4 ГБ оперативной памяти. Накопитель рассчитан на хранение 128 ГБ информации. Экран смартфона имеет диагональ 6,8 дюйма и разрешение HD+. Сенсор для распознавания отпечатка пальцев установлен на тыльной стороне.
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Одной из особенностей Lenovo K12 Pro является аккумуляторная батарея зарядной ёмкостью 6 000 мА*ч. Также отметим все основные интерфейсы, в том числе NFC и выход под наушники, операционную систему Android 10, 16-мегапиксельную фронталку и основную камеру разрешением 64 Мп + 2 Мп + 2 Мп.
Судя по цене и предлагаемым техническим характеристикам, новинка будет конкурировать с POCO M3. Модель компании Xiaomi тоже оснащается чипсетом Snapdragon 662, аккумулятором на 6 000 мА*ч, работает на операционной системе Android 10 и в модификации 4/128 ГБ стоит порядка 14 000 рублей. Из преимуществ POCO M3 на Lenovo K12 Pro отметим Full HD+ экран, а из недостатков – отсутствие NFC и 48-Мп камеру.
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