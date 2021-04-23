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Lenovo возвращается на российский рынок смартфонов после четырёх лет отсутствия

Первым смартфоном после паузы станет Lenovo K12 Pro.
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Китайская компания Lenovo приняла решение вернуться на российский рынок умных телефонов. Смартфоны отсутствовали в Российской Федерации в течение четырёх лет. В апреле 2017 года производитель решил прекратить продажу сотовых аппаратов Lenovo. Но из рынка компания не ушла – она сосредоточилась на продвижении моделей Motorola, которые так и не стали популярными.

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Почти два года назад в Сети появилась информация о возвращении Lenovo в России при поддержке компании Mobilidi. Однако, эти слухи оперативно были опровергнуты генеральным директором российского подразделения Александром Катаевым.

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Первой новинкой после четырёхлетнего перерыва станет модель среднебюджетного класса Lenovo K12 Pro. Смартфон будет доступен в нескольких магазинах, включая «Ситилинк» и онлайн-магазин компании. Первые покупатели смогут приобрести устройство за 13 990 рублей. В мае цена возрастёт на 1 000 рублей и составит 14 990 рублей.

Новинка оборудована 11-нанометровым мобильным процессором Snapdragon 662 в паре с 4 ГБ оперативной памяти. Накопитель рассчитан на хранение 128 ГБ информации. Экран смартфона имеет диагональ 6,8 дюйма и разрешение HD+. Сенсор для распознавания отпечатка пальцев установлен на тыльной стороне.

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Одной из особенностей Lenovo K12 Pro является аккумуляторная батарея зарядной ёмкостью 6 000 мА*ч. Также отметим все основные интерфейсы, в том числе NFC и выход под наушники, операционную систему Android 10, 16-мегапиксельную фронталку и основную камеру разрешением 64 Мп + 2 Мп + 2 Мп.

Судя по цене и предлагаемым техническим характеристикам, новинка будет конкурировать с POCO M3. Модель компании Xiaomi тоже оснащается чипсетом Snapdragon 662, аккумулятором на 6 000 мА*ч, работает на операционной системе Android 10 и в модификации 4/128 ГБ стоит порядка 14 000 рублей. Из преимуществ POCO M3 на Lenovo K12 Pro отметим Full HD+ экран, а из недостатков – отсутствие NFC и 48-Мп камеру.

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