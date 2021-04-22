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AMD Ryzen 5 5600X подешевел до уровня Intel Core i9-9700KF

Стоимость процессора составляет около 25 000 рублей.
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AMD Ryzen 5 3600 является одним из самых популярных настольных процессоров с точки зрения сочетания цены и предлагаемых возможностей. Чип имеет достаточно ядер для выполнения всех основных задач и способен обеспечить необходимый уровень производительности.

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Но прогресс не стоит на месте, и архитектуру Zen 2 сложно назвать новой. Уже примерно полгода на рынке продаются настольные процессоры AMD Ryzen 5000 на базе архитектуры Zen 3. Одним из популярнейших решений является Ryzen 5 5600X.

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В России стоимость процессора падает уже несколько месяцев. В начале этого года средняя цена чипа составила чуть более 33 000 рублей и с тех пор опустилась до 25 000 рублей, если верить «Яндекс.Маркет». В магазине «Ситилинк» стоимость AMD Ryzen 5 5600X упала на 5 000 рублей и составляет 24 890 рублей.

Чип имеет шесть ядер с поддержкой технологии многопоточности. Номинальная частота составляет 3,7 ГГц, а пиковая – 4,6 ГГц. Процессор выполняется по нормам 7-нанометровой технологии, имеет 32 МБ кэш-памяти третьего уровня и поддерживает интерфейс PCI Express 4.0. Также отметим разблокированный множитель, работу с оперативной памятью DDR4-3200 и тепловыделение 65 Вт.

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Заметим, что столько же в «Ситилинк» стоит и 8-ядерный 8-поточный настольный процессор Core i7-9700KF компании Intel. 14-нанометровый чип имеет величину отвода тепловой мощности по умолчанию 95 Вт, а тактовая частота процессорных ядер составляет 3,6-4,9 ГГц.

В обоих случаях речь идёт о комплектации OEM. Коробочный вариант 6-ядерника AMD Ryzen 5 5600X стоит 29 990 рублей. Но за эти же деньги можно приобрести 8-ядерный 16-поточный процессор Intel Core i7-10700KF с пиковой частотой 5,1 ГГц в режиме Intel Thermal Velocity Boost и величиной отвода тепловой мощности 125 Вт.

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