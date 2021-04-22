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27 смартфонов Xiaomi и Redmi получили новую версию MIUI 12.5

Обновление доступно для 12 моделей Xiaomi и 15 моделей Redmi.
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Китайский технологический гигант в рамках тестирования прошивки MIUI 12.5 выпустил новую версию программного обеспечения. Она имеет номер v21.4.21, то есть датируется 21 апреля текущего года. Оговоримся, что китайская закрытая бета-версия оболочки имеет статус Weekly. Она устраняет ошибки, обнаруженные в предыдущих сборках оболочки.

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Прошивка от 21 апреля нынешнего года вышла на 12 смартфонов китайской компании Xiaomi и на 15 моделей бренда Redmi. Таким образом, в общей сложности закрытую бета-версию MIUI 12.5 Closed Beta v21.4.21 получило 27 устройство производителя из Пекина.

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Для начала отметим, что компания решила оставить без обновления несколько довольно популярных моделей, включая новинки 2021 года Xiaomi Mi 10S, Mi 11 Pro/Ultra и всё семейство Redmi K40. Также версия от 21 апреля не вышла и уже не выйдет на флагманские смартфоны 2019 и 2020 годов Xiaomi Mi 9 Pro 5G на Snapdragon 855+ и Redmi K30S на Snapdragon 865 соответственно.

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Зато в списке есть все флагманы 2020 года семейства Xiaomi Mi 10, включая топовую версию Ultra с перископной камерой и 120-ваттной быстрой зарядкой. Не обошла компания стороной и линейку Mi CC9, в рамках которой полтора года назад были выпущены два первых смартфона со 108-мегапиксельной основной камерой. Всего семейство, которое ограничилось одним поколением, представлено пятью устройствами. Также отметим, что MIUI 12.5 Closed Beta от 21 апреля стала доступна для Xiaomi Mi 9, Mi 9 SE и Xiaomi Mi 11, у которого сейчас наблюдаются большие проблемы из-за сгорания материнских плат.

Теперь что касается моделей бренда Redmi. Актуальная версия программного обеспечения доступна для всех четырёх бестселлеров 2019 года – Redmi Note 7/7 Pro и Redmi Note 8/8 Pro. Заметим, что первые две модели остались на операционной системе Android 10. Всего три смартфона компании Xiaomi не получат одиннадцатую ревизию «зелёного робота». Третий – Xiaomi Mi CC9e.

Вышла новая прошивка для всего китайского семейства Redmi Note 9, для Redmi X10 / 10 X Pro, для Redmi K20 / K20 Pro, а также почти для всех смартфонов семейства Redmi K30. Исключением стали только модели Redmi K30i 5G на редком процессоре Snapdragon 768G и уже упомянутый флагман Redmi K30S.

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Закрытая бета-версия MIUI 12.5 хоть и распространяется уже несколько недель, она всё ещё может иметь проблемы. Кроме того, программное обеспечения в Китае остаётся без сервисов Google, с установкой которых на смартфоны для китайского рынка могут быть проблемы. Также отсутствует русский язык. В целом же MIUI 12.5, как и любые другие ревизии прошивки со статусом Closed Beta, ориентирована на продвинутых пользователей. Все ссылки доступны на сайте XDA Developers. Там же можно найти более старые сборки. Для установки нужно разблокировать загрузчик и использовать сторонний режим восстановления.

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