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Компания Honor в этом году представила только три смартфона. В январе был анонсирован Honor V40 на Dimensity 1000+. Он стал первой новинкой производителя после расставания с Huawei. Чуть позже появилась более скромная версия Lite, а на днях состоялась презентация бюджетника Honor Play 5T. В декабре прошлого года Qualcomm объявила о сотрудничестве с Honor, заявив, что в смартфонах китайской компании будет использоваться флагманский мобильный процессор Snapdragon 888.

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Ожидается, что первой новинкой производителя на базе 5-нанометровой однокристальной системы Qualcomm станет флагман Honor 50 Pro. Судя по всему, компания планирует пропустить 40-ю серию и после семейства Honor 30 будет представлена сразу линейка Honor 50. Текущее поколение включает большое количество смартфонов: Honor 30/30S, Honor 30 Youth Edition и Honor 30 Pro/30 Pro+. Кроме того, в России есть ещё Honor 30 Premium, но это лишь топовая модификация стандартного издания.

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В рамках 50-й серии будет представлено только два новых устройства. В будущем семейство может быть расширено. Если Snapdragon 888 будет установлен в Honor 50 Pro, то появится ещё и более скромное стандартное издание на базе 6-нанометровой однокристальной системы MediaTek Dimensity 1200. Его мы увидим уже в следующем месяце, а вот старшая версия появится только в середине лета.

При этом оба смартфона будут работать на базе программного обеспечения Magic UI 5.0 с операционной системой Android 11. Сейчас актуальной версией проприетарной оболочки является Magic UI 4.0. Она построена на ОС Android 10.

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Honor 50 и Honor 50 Pro обзаведутся сервисами Google. Они в смартфонах китайской компании на новом аппаратном обеспечении отсутствовали с середины 2019 года из-за американских санкций, которые были наложены на Huawei. Но отметим, что Google Mobile Services обещали и Honor V40 ещё до его анонса. В итоге он остался без GMS. Но потом появилась информация, что сервисы Google мы увидим в глобальной версии январской новинки, которая должна быть представлена до конца весны.

В завершение добавим, что ни стоимость, ни дата анонса семейства Honor 50 пока что не уточняются. Заметим, что до сих пор ни один смартфон компании Honor, который был представлен после продажи бренда, не дебютировал на международной арене.