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Компания Xiaomi не сильно спешит выпускать стабильную версию оболочки MIUI 12.5. В Китае она доступна для пяти смартфонов, хотя в программе закрытого бета-тестирования участвует более трёх десятков моделей. Глобальная версия и вовсе ещё не начала распространяться. Но тем временем производитель из Пекина выпустил новую версию стабильной прошивки MIUI 12 для трёх десятков смартфонов.

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Для начала отметим, что MIUI 12 Stable под разными номерами в Индии стала доступна для недавней новинки Redmi Note 10 Pro Max и для прошлогоднего бюджетника Redmi 9 Power. В Китае же обновлением обзавелись девять смартфонов, включая всё семейство Redmi K40 и флагманов Xiaomi Mi 11 Pro / Ultra. Вместе с ними стабильную китайскую версию получили бюджетники 2019 года Redmi 7A и Redmi 8, прошлогодний флагман Redmi K30 Pro на Snapdragon 865 и недавняя новинка Xiaomi Mi 11 Lite 5G.

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А теперь перейдём к регионам, выход обновления в которых более интересен нам. В частности, российская стабильная оболочка MIUI 12 стала доступна для семи смартфонов китайской компании. В их число входит и недавний доступный флагман POCO F3 на чипсете Snapdragon 870. Также в списке бюджетник Redmi Note 10, представленный для российского рынка лишь несколько недель назад.

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Что любопытно, на официальном сайте Xiaomi указано, что российская версия MIUI 12 стала доступна для модели Mi 11 на 5-нанометровой SoC Snapdragon 888, хотя этот смартфон в России ещё не был даже официально презентован. Также апдейт с индексом RU получили популярные решения Redmi Note 8T, Redmi Note 9T, Redmi Note 9T Pro и Redmi 7A.

Глобальная стабильная версия программного обеспечения вышла на девять моделей производителя из Поднебесной. В перечне есть как бюджетники вроде Redmi 7A, Redmi 8A, Redmi 9C /9C NFC и Redmi 9, так и более дорогие решения. Например, прошлогодний флагманский смартфон POCO F2 Pro.

Российская прошивка также доступна для середняков Xiaomi Mi 9T, Redmi Note 9S и Xiaomi Mi 11 Lite 4G. Последняя модель была представлена менее месяца назад и ждёт своего дебюта в России вместе со стандартным изданием и версией Ultra.

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И в завершение отметим выход обновления MIUI 12 Stable для дюжины смартфонов в Европе. Часть из них получила уже российскую или глобальную версию программного обеспечения. Например, Xiaomi Mi 11 и Mi 11 Lite 4G, Redmi 9C/9C NFC и Redmi 9, а также Redmi Note 10, Redmi Note 8T, Redmi 7A, Xiaomi Mi 9T.

Но при этом есть и два смартфона, которые обзавелись исключительно европейской стабильной версией MIUI 12. Это Xiaomi POCO X3 Pro, первая в мире модель на 7-нанометровом процессоре Snapdragon 860, и Redmi Note 10 Pro, одно из самых доступных решений со 108-мегапиксельной камерой.